Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Seis son los ítemes que la Fundación para la Convivencia Digital recopiló y sistematizó datos duros en este sondeo: Acceso, Control parental, Horarios para actividades digitales, Usos de la tecnología en casa, Los padres consideran que… y Habilidades parentales para la crianza.

Cada uno de éstos y en conjunto ofrecen un delicado panorama respecto del déficit general en educación digital y las consecuencias negativas y los peligros crecientes que puede generar no limitar el uso de las tecnologías en niño, niñas y adolescentes.

De acuerdo a la información proporcionada por este organismo, la encuesta se realizó de mayo 2022 a mayo 2023, con la participación de 3 mil 530 padres y apoderados con hijos menores de 13 años de 46 colegios de Arica a Magallanes, pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo (20 %), medio (53 %) y alto (27 %).

La Fundación para la Convivencia Digital es dirigida por Soledad Garcés, profesora de la Universidad Católica, especialista en Tecnologías Educativas y Magister en Evaluación de los Aprendizajes Virtuales (Universidad de Sevilla).

Anualmente, asesora a 80 colegios y en sus charlas habituales han participado más de 90 mil padres y madres, y más de 15 mil docentes en sus capacitaciones.

Cifras y reflexiones

Entre las cifras más llamativas de la Radiografía Digital destaca que más del 70% de los conflictos de convivencia escolar se originan en internet por funas y chats anónimos.

Informa también que un 77% de padres teme que sus hijos se contacten con desconocidos y un 74 % que puedan ser víctimas de ciberacoso, pese a lo cual el 74% está dispuesto a entregar celular con internet a hijos menores de 13 años.

Una contradicción que se acentúa si se miran otros guarismos: mientras el 72% de los encuestados teme que los niños y niñas puedan ser adictos a las pantallas, al mismo tiempo se reconoce que sólo un 8% se considera un buen ejemplo respecto del uso del celular y que 1 de cada 3 padres y madres se sienten “perdidos” respecto de cómo educar a sus hijos.

¿Los resultados obtenidos cambiarían si el universo de la encuesta fuera mayor?

“Creo que no. Si tuviésemos 10 mil familias encuestadas el resultado sería algo parecido”.

¿Cómo es el uso de la tecnología según el nivel socioeconómico?

“En el nivel socioeconómico alto es menos permisivo el acceso a la tecnología, porque reconocen la existencia de riesgos… pero no es una gran diferencia respecto de personas con menos educación en este ámbito. En el segmento socioeconómico bajo el acceso a la tecnología tiene que ver con lo aspiracional: en este sector también se entrega más temprano el celular a los hijos para que los mayores puedan ir a trabajar”.

¿Hay vuelta atrás en el uso tecnológico masivo?

“No, pero son necesarias medidas en la educación digital, considerando que está en riesgo la sociedad completa. La tecnología genera en los niños daños que se replican en la edad adulta, en capacidad de reflexión y atención. Si no jugaste concentrado en la adolescencia no hay concentración ni capacidad de leer y estudiar después. Esta situación ha provocado a las generaciones un daño que no ha sido medido”.

Limitar o prohibir

¿Se necesita legislar, se soluciona con una ley?

“Actualmente, como sociedad no se promueve el alcohol, ni el cigarro. Y hoy no se fuma en aviones ni en lugares cerrados. Y así como los alimentos tienen sellos para advertir de los peligros del azúcar y otros elementos, al vender tecnología se debiera decir ´no apta para niños´, porque impacta en su desarrollo. Una ley no resuelve, pero ayuda. Se requiere mucha concientización para lograrlo, a través de los colegios y los medios de comunicación”.

Habría que enfrentar grandes intereses y negocios…

“Sí, pero nadie se atreve. Todo el tiempo se están viendo videos con hombres que tienen mujeres y autos increíbles, personas sobre estimuladas con los videojuegos… frente a esto ¡cómo vas a pasarlo bien en una plaza si es más entretenido el videojuego!

“Con la tecnología y los videojuegos se está en un permanente estado de excitación y placer. No hay tiempo para reflexionar o la reflexión es muy pobre. Esto genera frustración, capacidad baja de atención, problemas de autoestima en adolescentes”.

Quitar “pantalla” se usa como castigo…

“Sí. Refleja la molestia de los padres y las madres. ‘Te castigo por la mala nota y te quito el celular´ o ´no le digan nada a mi mamá que me va a quitar el teléfono´. Te hago sufrir para que te portes bien…. Esto crea mucha rabia… Lo que corresponde es decirle a hijas e hijos: ´Esto me molestó, conversemos´. Así se aprende lo que está bien o está mal.

“Claro que muchos padres y madres llegan cansados a la casa después del trabajo y tu hijo no ha hecho sus tareas y ha visto TV toda la tarde. Si se le castiga, al día siguiente las hará para evitar otro castigo… Esa presión no educa, es un modelo de sumisión que no permite reflexionar. Para una buena educación tiene que haber mucho diálogo”.

Obsesión y adicción

¿Lo efímero de los contenidos en las redes sociales podría ser una ventaja?

“Creo que no. Lo efímero es poco profundo y te deja sólo en el plano emocional. El pensar se va entrenando y exponiendo en diversas situaciones, incluso, hasta tomar decisiones. Si, por ejemplo, desde niño se hace costumbre ver pornografía, en la edad adulta se asume como un patrón de conducta”.

¿Hay que eliminar el acceso a la tecnología?

“No, no hay que eliminar el acceso a la tecnología, sino atrasarlo. Un niño de menos de 13 debe realizar también otras actividades: fútbol, bailar, salir… Todas las generaciones se adaptan a la realidad que le toca. Las anteriores estaban libres de pantalla y eran infancias más plenas. Hoy estamos reducidos a vivir puertas adentro, sin desarrollar habilidades, lo que compromete la adultez”.

¿Se observa algún avance?

“Sí, hay avances. Hay grandes respuestas en algunos colegios, pero creo que no todos saben qué hacer. Hace cinco años ni se hablaba del uso de la tecnología en los niños. Hoy es un tema el uso de los celulares y una preocupación el consumo de pornografía, pero se toman medidas erráticas”.

¿No es lo mismo que se decía respecto de la TV?

“La TV genera daño, porque quita tiempo para desarrollar habilidades propias de infancia y adolescencia, con un espectador en actitud pasiva. En cambio, las nuevas tecnologías, los videojuegos, exigen una conducta interactiva que genera adicción y daño. Sobre estimulan al punto que se cae en estrés crónico, es tanto el estímulo que el cerebro infantil no tiene capacidad para procesarlo”.

Educación más educación

Al final, tomar en cuenta cada etapa de la vida…

“Correr, jugar a la pinta son actividades infantiles sin estructuras. En cambio, los videojuegos tienen estructuras y los niños no son libres al jugar: generan agudeza visual, desarrollan estrategias. La creatividad es sólo marketing.

“Los videojuegos y la tecnología impiden el desarrollo adaptativo de acuerdo a cada edad, exponen un patrón y exigen adaptarse cualquiera sea la edad. Se basan en la entretención y el placer… y allí no se ve lo negativo.

“Por todo esto, pensamos que las nuevas generaciones necesitan ser educadas en el buen uso de las pantallas y para lograrlo es urgente contar con adultos que los acompañen en estas actividades.

“Una cosa es la obsesión y otra muy diferente es la adicción. La tecnología genera adicción igual que las drogas, cambian la forma de vida por querer estar conectado.

“En este sentido, la Radiografía Digital nos plantea que los padres y madres necesitan formación, no sólo usar las redes sociales, internet o videojuegos; y que es muy importante desarrollar en las familias habilidades en función de educar a sus hijos en un mundo digitalizado. Para eso hay que poner el foco en el resguardo de la infancia y en el desarrollo infantil. Las tecnologías pueden llegar más tarde”.