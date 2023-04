Por Pablo Asenjo

Me reúno en el Parque de los Reyes con el artista visual Antonio Becerro para ver y hablar de la muestra “Cultura es lo que queda cuando olvidas lo aprendido”, de la octogenaria dibujante y escultora Clara Yáñez.

No es fácil seguir el hilo de este incombustible productor y gestor cultural, cuyo equipo móvil no para de sonar. La exposición considera 87 obras y constituye una curiosa ópera prima retrospectiva de la hija del escritor Juan Emar, la que por largo tiempo se negó a mostrar sus trabajos en público y que, en un par de semanas, está próxima a inaugurar una capilla de arte, recuperada con la colaboración colectiva de chilenos y extranjeros, en Comarca Contuy, en la isla grande de Chiloé.

“Los adultos mayores alucinan con esta muestra de Clarita”, cuenta Becerro, cuya cabeza está en varios lados a la vez: en un llamado del sur, un correo de Europa, un reclamo por el camión que no llegó a podar los árboles, otro encargo a la ferretería de Matucana, el doble paseo habitual de Dante, su ángel guardián, o las funciones de “La boda trágica”, una obra de teatro de alumnos de la Universidad Católica que se estrena hoy viernes 28 en el Centro Experimental Perrera Arte, donde, a la vez, se está llevando a cabo la muestra de la que vinimos a conversar.

-¿Qué novedades trae esta muestra?

– “Es una reposición a partir de las mismas obras que presentamos en diciembre pasado, pero con algunos cambios en su montaje. Estas piezas expuestas en la sala Dante, al interior de Perrera Arte, merecen una relectura por su minuciosidad, su fabricación, su manufactura llena de detalles en los que se aprecia el virtuosismo de la artista.

“Esta reposición trae además un catálogo con el detalle de las esculturas, textos, historias y una entrevista con la vida y obra de la artista. Además, la muestra exhibe un documental que ayuda al público a comprender el universo de Clara Yáñez en su entorno chilote, su pensamiento, su creatividad en un paisaje bucólico y prístino.”

-¿Por qué repetir una exposición que ya fue puesta en cartelera?

– “Hasta este momento la muestra lleva cerca de 3.500 visitas presenciales en unas cuatro semanas. La vez anterior estuvo expuesta solo un mes y no fue suficiente para honrar las obras de esta gran mujer. Fue como un canapé antes del cóctel y mucha gente se quedó sin degustar.

“Esta es una exposición que arrastra una gran producción, logística, gestión, traslados, embalajes y movimiento de voluntades de personas que colaboraron en el proceso y armado de la exhibición. Como lo dije una vez, como productor me mandé un Fitzcarraldo. Todo aquello hace que nuevamente sea una verdadera alternativa a la cartelera santiaguina, así que les pido a las interesadas e interesados que programen su visita.

“La gente grande, mayor, ha venido en masa porque es un panorama, un paseo muy agradable, sano, tonificante a partir de la inspiración y rebeldía de una artista de 85 años. Como tú sabes, ella misma se describe como “la niña salvaje”. No solo los adultos mayores alucinan con la obra de Clarita sino también los jóvenes de hoy.”

-¿El documental sobre ella está en la línea del programa “Pelambres” que se exhibe en la web y las redes de Perrera Arte?

– “Yo diría que sí, en el sentido del pensamiento crítico y creativo, pero el formato audiovisual es distinto. Es una cinta audaz, con intención, conmovedora en su montaje. Fue un trabajo de largo aliento: meses, semanas, horas de rodaje y edición. Es un relato que bordea la ficción, que confunde la mentira y la verdad.

“En términos de la riqueza del personaje, no se trata de una entrevista o un registro como documento duro, más bien constata la poética de crear como principio para no aburrirse y salir del tedio de la existencia. Me gustan los personajes de esa altura.

“Paso el aviso, el documental se estrena oficialmente el jueves 11 de mayo a las 20:30. No se lo pierdan, anótense, participaron entre otros el realizador audiovisual Paulo Fernández, Cristian Heine en la musicalización, y efectos sonoros Christian Ferj.”

-¿Por qué el nombre de “Pelambres” para un programa de entrevistas?

– “Son varias, no una razón. Por ejemplo, la acepción de pelambres es falta de pelo en las partes donde es natural tenerlo. Como taxidermista me gusta esa noción porque la asocio a la mezcla de agua y cal con que se pelan los pellejos en los noques de las tenerías.

“También está la clásica alusión a vieja peladora que cuchichea por placer. Eso me llama la atención: que se junten a tomar té o una cerveza para hablar de uno. Es un privilegio para los que son pelados, a quienes les pican las orejas. Eso lo prefiero, en todo caso, a la prensa de farándula, que tiene espacio de sobra para descuerar a otros forrándose a costa de los demás. Son verdaderos parásitos (ríe).”

-¿Y qué me dices de las redes sociales?

– “Uff, son un verdadero nido de pelambres, de viejas y viejos peladores, donde la superioridad moral compite con el exhibicionismo, la cultura de la censura con la banalización de contenidos, la ansiedad con la adicción. Todo junto en el mismo paquete, da lo mismo, solo importa la presencia con filtros y sus efectillos.

“En el caso de nuestro programa, se trata de juntarse a conversar para equilibrar las situaciones. Es un espacio de actualidad cultural, política y social con una mirada y contenidos desde la lupa del arte.”

-¿En qué está Perrera Arte este 2023?

– “Organizar y crear antes de todo. Están muy potentes las residencias artísticas este año y el que sigue; tenemos alta demanda de todo tipo de artistas y colectivos, chilenos y extranjeros, para desarrollar sus producciones a corto y mediano plazo con nosotros. Además, estamos tratando de levantar nuestro emprendimiento con objetos y souvenirs con el fin de expandir en otros soportes más al alcance de la mano obras que se exhibieron en Perrera Arte.

“En lo patrimonial, seguimos avanzando en la restauración y conservación del edificio histórico industrial, que ahora se puede apreciar en dos de sus caras con los ladrillos originales, de 1927, a la vista.”

–Interesante.

– “Sí, Dayron, un avezado cubano en conservación arquitectónica, está liderando el proceso en esta etapa. Pero hay muchos maestros, de la construcción y de la academia, ligados al meticuloso y hermoso proceso.

“La restauración de la Perrera ha sido como viajar en la máquina del tiempo, regresar, a través de la materia, a la tercera década del siglo XX, al Chile en vías de modernización industrial. Recuerda que la Corfo recién se creó en 1939, una década después.”

-Te interrumpí en lo relativo a la agenda.

– “Sí, por una fuerza natural, hay variadas exposiciones de colectivos de mujeres, muestras de videos, performance, conciertos y otras experiencias creativas, vinculadas principalmente al medioambiente y la vida al aire libre.

“Comienza mayo y, después de la segunda lluvia, es el momento ideal para plantar árboles. El próximo año, según los tatas del campo, no es recomendable porque es bisiesto, año olímpico.

“Por último, como siempre llevando la contra, lanzaremos nuestra revista impresa en papel para competir con “Caras” (ríe sonoramente) y, si todo marcha bien, retomaremos la exhibición de películas gratuitas todos los meses como parte del ciclo de cine Ketacinema.”

-¿Cómo es el proceso de selección? ¿Hay algunos artistas preferidos en la curadoría? En todos lados hay amiguismos y vacas sagradas.

– “No, nada de eso, con suerte tengo respeto o interés por siete artistas chilenos vigentes, los demás no están en mi mapa de observación, salvo lo que veo en redes sociales. Hoy existen los artistas de Instagram que pagan bolsas de amigos para que pongan likes a sus trabajos y así abultar el ego. No son amigos imaginarios, como los de Nicanor Parra, son amigos de donde sea con un perfil público o falso.

“En nuestro caso, la selección va más bien por la obra de verdad, la originalidad, la belleza desnuda, el oficio, el virtuosismo y, en un alto porcentaje, por el diseño de montaje para la infraestructura tan particular y única que ofrece la Perrera Arte.”

-Es divertido eso de las “bolsas de amigos”.

– “Así viene la lucha por ser popular y robarles audiencia a Pailita y Marcianeke, los cracks de la Teletón, el Festival de Viña y Lollapalooza. En ese sentido, el espectáculo o la competencia en el pequeño mundo del arte chileno no afecta nuestra curadoría. En las redes ves artistas con sus proyectos buscando un lugar, orgullosos de tener un millón de amigos que los reconozcan. El problema es que todos esos likes no tienen comparación con el uso sofisticado de la tecnología, los grandes presupuestos, las mega producciones o la pirotecnia proveniente de la cuna del capital. Por eso resulta zonzo el ejercicio. Cuando las producciones de Chile quieren ponerse a esa altura, se nota la hilacha en la factura y en la verbosidad.

“Esta asimetría cultural, que solo se podría enfrentar si hubiese coraje en el Estado, es imposible de corregir, porque no hay presupuesto ni público para tanto soporte o maquillaje. No existen las herramientas al alcance de los artistas porque la burocracia en el modelo de financiamiento estatal y los prejuicios clasistas en el modo privado son un desastre de contradicciones con sus propias lógicas, ambas bastante mediocres por lo demás.

“Parafraseando a los políticos, yo diría que el primer mandamiento, “los hijos de”, sí está escrito en piedra y es transversal al Estado y el mercado. Hay una parálisis sustancial, intestina, en la sociedad chilena, que ha perdido en todo orden su capacidad de oxigenación.”

-¿Alguna acción, exposición o performance de Becerro en curso?

– “Por el momento estoy bien así, en paz, doblemente en paz. No tengo interés en exposiciones, concursos, premios, reconocimientos. Nada de eso tiene peso para mí en este modelo brutal de manipulación. La masa no quiere reflexión por tanto desprecia la belleza. No encuentro ninguna validación en esos galardones o reconocimientos, todo lo contrario, los considero grotescos. No pocos colegas sudan la gota gorda por figurar con asombrosos chistes, pero eso no es lo mío.

“Mi fortaleza no está en la dialéctica, está en la persuasión del ladrido. El aullido me hace sentir, me crea, me oxigena, me da una existencia metafísica, como la de un animal. Las masas solo quieren bailar, distraerse, pasarlo bien.

“Hay en el ambiente una tensión, una especie de sensación de apocalipsis: hagamos todo y de todo antes que se acabe el mundo. La inteligencia artificial es una muestra de la falta de inteligencia humana y la caída de la especie a límites hasta ahora no conocidos.”

-Francisco Tapia Salinas declinó seguir siendo el artista Papas Fritas, ¿hay que tirar la toalla?

– “El arte no es una camiseta que uno se pueda sacar o cambiar cuando esté sucia o rota, creo que es todo lo contrario: ahí se vuelve más desafiante. Es como estar viviendo en un ruco sabiendo que viene el frío invierno y que, además, pronto llegará un ejército de guardias, policías o militares a destruir tu tienda. ¿Qué hacer en ese minuto? Esa me parece una pregunta desafiante para los artistas de 20 u 80 años.

“Es muy probable que, ante la crisis social instalada cuidadosamente, pronto comiencen los suicidios colectivos por la falta de sentido, como los hubo en Japón, o las matanzas indiscriminadas como ocurre en Estados Unidos.

“En Chile el individualismo es colectivo. No hay proyecto de vida ni de país. El único proyecto es consumir, trabajar o simular que se trabaja, explotar y sobrevivir. Los chilenos somos la levadura de la mercancía o, más bien, lo picante de ella. Todo es horroroso y cagón en este caldo inocuo. En ese sentido, aunque tiendo a reaccionar de otro modo distinto, animal, entiendo y respeto la decisión de jubilarse del ex artista Papas Fritas. Creo que sus colegas deberíamos organizar un funeral al estilo narco para despedirlo como corresponde.

“Por cierto he observado que las ramas de los árboles se están cayendo en masas en los parques, jardines, en las veredas, en las plazas, en el campo. En todas se caen en aparente silencio, más de lo normal, es como si los árboles, coordinadamente, estuvieran desapareciendo de a poco.”

-¿Nada es lo que parece?

– “En la distopia actual esa parece más una afirmación que una pregunta. Cualquiera acusa a cualquiera, funar le llaman. La alta moral de los cagones, con ello la censura y la cultura de cancelación nos llevara al purpurado de la colonia.

“Vale la pena preguntarse y detenerse un poco y analizar el abordaje de la inteligencia artificial, redes sociales, la migración, la vigilancia del nuevo machismo deja al misógino en la prehistoria, el nuevo feminismo se desenmascara en la misandria y todos los fachimos (fascismos).

“Lo que no estaba calculado en los hijos de esta patria es que se acostumbraron a crecer con la desgracia de crecer negando la belleza del paisaje de su país. Venció lo feo. La sobre información no se alcanza a procesar, por tanto a estas alturas hay que tener más cojones para vivir que para suicidarse.

“El tussi no es malo, es como la mariguana, no es mala. El alcohol no es malo, para evadir el exceso de realidad. Lo malo está en que los que consumen tienen la cabeza y hasta el alma podrida por consumir sensaciones que te hacen sentir y salir de una sociedad asqueada de sí misma. ¡¡¡Hooo!!!! Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? Doña Florinda dicen algunos.”