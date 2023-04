Desde el “mero mero” Trauko en Chiloé al tráfico de drogas y personas en Barcelona -pasando por un despliegue de estereotipos y lugares comunes-, la novela se sumerge en un desopilante recorrido entre lo kitsch, el déjà vu y la clásica mirada del que mira desde lejos. No precisamente al centro de un submundo descuartizado.

Por Marcel Socías Montofré

En todo caso, para una tarde sin apuros ni pretensiones, se deja leer como una suerte de comedia más que novela negra. Ni siquiera gris o rosa. Tan sólo más pistolas, corridos mexicanos, capos colombianos, el sueño americano, un poeta maldito, dos almas que no son y varios kilos de cocaína con harta mota para volar.

Apelando al buen argot, una tremenda volada.

Pero una volada a ras del suelo, sin más sentido que repetir el éxito y romantización que han logrado, desde hace tiempo y con mejores resultados, series como “Narcos” o “El Margi-nal”, de Netflix.

Pero en este caso es “a la chilena”. Algo así como una película escasa de presupuesto, con más empeño que acierto creativo, pero que a punta de excesos y otras licencias termina por convertirse en objeto de culto. Algo así como las animitas o la legendaria película “Takilleitor”, de Daniel de la Vega (1998).

Corazones y otras perlas

Porque si se trata de pasarse películas, ejemplos sobran y hasta resultan divertidos. Como en la página 89:

“…igual que tiernos enamorados, paseaban por las calles de Tijuana. Nada parecía preocu-parlos, siete guardaespaldas los seguían de cerca controlando el más mínimo detalle, en especial, su seguridad. A pesar de la aparente tranquilidad de la ciudad, la situación podía cambiar en cosa de segundos, y el paseo terminar en funeral”.

Suena como al “Nada hacía presagiar…”, del nunca bien ponderado Carlos Pinto.

Pero sin la intensidad dramática, humana y descarnada –provocadora y marginal- de un Pedro Lemebel en “De perlas y cicatrices”.

Como tampoco se acerca al ritmo narrativo, simple y verosímil del legendario detective Heredia en la saga de Ramón Díaz Eterovic. Mucho menos a la genialidad de la estructura narrativa, poética y hasta gastronómica sentimental del catalán Manuel Vázquez Montalbán con su detective Pepe Carvalho.

Los diálogos y el eterno Pablo

Punto y seguido son los diálogos. Como suele suceder en no pocos casos de narrativa chi-lena, hay diálogos que parecen competir con esas viejas fotonovelas donde se hablaba de todo, menos de algo parecido a cómo realmente hablamos en Chile. Por ejemplo, en la pá-gina 92:

“- ¿Tan grave es la situación que estás viviendo? – interrumpe Estela.

-Así es. He perdido varios embarques avaluados en millones de dólares. Este desmadre debe cortarse sin demora.

– ¿Y quién te ayudará en la tarea, si tú no estás en España?

-Estela, se cuenta el pecado, pero no el pecador. Eso lo arreglo solito. Ahora bien, necesito saber siempre dónde encontrarte, un móvil exclusivo para “papá” …”.

Por cierto, menudo diálogo para un “Corazón Narco”.

O en la clásica picada porteña de la página 93:

“-Pero Steven, ¿cuándo nos volveremos a ver y en qué lugar?

-Es que Estela, en el fondo, los adioses son para siempre. Pero, mi chamaca, ánimo. Te prometo que la próxima vez que te vea, nuestro punto de encuentro será el Casino Social J. Cruz…”.

Por cierto, también hay un personaje que termina saltando de la “Piedra Feliz”, como en tantas otras novelas de Valparaíso.

Y como la Joya del Pacífico o la joya de la corona -la guinda de la torta- el invitado eterno de toda novela de narcos, la mención al santo patrono de los guionistas hollywoodenses cuando se trata de hablar de Latinoamérica. Como en la página 97:

“…no te olvides nunca de lo que decía nuestro máximo guía espiritual, el Gran Pablo: ‘Después de todo, ¿cuánto vale un juez? ¿Cien mil, un millón, diez millones de dólares? Dependiendo del asunto que tengamos entre manos, nosotros podemos pagar lo que sea. Y si no se vende, más barato aún: un sicario nos cuesta apenas mil dólares”.

Cable a tierra

Al cambio presente mil dólares son algo así como 800.000 pesos chilenos. Tal parece que la investigación de campo no fue de las mejores. Por mucho menos están matando gente en Latinoamérica.

Ni hablar de asomarse por las noticias. La realidad supera toda fantasía.

Pero claro, las fantasías del eurocentrismo respecto a Latinoamérica no siempre responden a la realidad, a la lógica o a la matemática básica. Ni siquiera a la narrativa con sustento. Se pierde, así, la credibilidad de los personajes, sus diálogos, su desarrollo, justificación y sentido en la trama.

En fin, a propósito de Pablo Escobar y su inefable Tánatos repetitivo, “Corazón Narco” es como esos aciertos literarios que por exceso de lugares comunes termina siendo más de lo mismo, pero se deja leer sin mayores pretensiones, sin la profundidad de “La Vida Simplemente”, de Óscar Castro. Simplemente se deja leer para quienes miran desde lejos.

“Corazón Narco” tan sólo es simple y sin mayor profundidad que aprovechar el tópico de contingencia. Exprimirlo con kitsch al máximo y seguir exprimiendo. “Y si su abuelita ya está muerta, se la desentierro y se la vuelvo a matar”.

A final, se mata el misterio. Y ahí sí que se nos chinga el interés. Más bien un punto aparte y con paciencia de amanuense no queda más que avanzar -página por página- en una novela que tampoco es del todo cuestionable. Tan sólo se cuestiona la coherencia con lo prometido en la contratapa:

“Corazón Narco abre nuevos caminos en la novela chilena por su agilidad y realismo, cuenta y muestra casos de la existencia. Cumple la tarea que todo escritor debe realizar. Hay luz, sombra, dolor, alegría. Hay que leerlo, entrar a su universo de narcos, drogas, prostitución, donde corre el dinero y donde se vende todo: jugos, calzones, esqueletos”.

Típico de las contratapas. Ofrecen de todo. Hasta la abuelita de Pablo Escobar.

Corazón Narco

Benedicto Cerdà

Ril Editores

2022.