Se abren los fuegos para la celebración de los 30 años del Festival Internacional Teatro a Mil. Presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, obras provenientes de 19 países y de Chile se presentarán en más de 30 comunas de la Región Metropolitana y a lo largo de todo el país.

En la jornada debut darán el puntapié inicial el reestreno de Hechos consumados en el Teatro Nacional Chileno y el pasacalle Saurian y los testigos del espacio exterior a las 21:00 horas en la Plaza de la Constitución.

El mundo nos visita

Durante la primera semana del festival, destacados estrenos internacionales llegarán como parte de la programación. Desde Francia, del 5 al 8 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes, debutará Contes et légendes (Cuentos y leyendas), una ficción teatral futurista dirigida por Joël Pommerat que presenta a niños perdidos en un mundo de adultos en el que cohabitan humanos y robots.

Desde Canadá, Kiilanik: These Sharp Tools, multi-premiada producción que reúne a dos poderosas voces femeninas en Matucana 100 del 6 al 8 de enero. Por otro lado, Cristiana Morganti, reconocida solista del Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, llega desde Italia con Jessica and me, del 5 al 7 de enero en Teatro Finis Terrae.

Centro GAM

GAM, en tanto, acogerá otros dos destacados montajes internacionales: una investigación escénica alemana con mirada femenina que aborda visiones sobre el Imperio Ashanti precolonial y su legado es la propuesta de Embr*ce your crown**, con funciones del 4 al 6 de enero, y al coreógrafo catalán Pau Aran, en Un cadavre exquis II, quien nos hablará de él, de su vida, su familia y de las cosas que le mueven, entre el 4 y el 7 de enero.

En el mismo lugar, estará en cartelera el montaje dirigido por el dramaturgo argentino Daniel Veronese, Ella lo ama, con Tamara Acosta, Álvaro Espinoza y Cristián Carvajal. Además de la performance queer, Morpho, ambas los días 7 y 8 de enero. En tanto, en la Sala de Artes Visuales de GAM abrirá sus puertas el 5 de enero exposición Te Amo, Mon Laferte visual, que será de acceso liberado y se mantendrá abierta hasta el 12 de febrero.

Teatro Nacional Chileno, Camilo Henríquez y M100

El esperado reestreno de Hechos consumados sumará presentaciones en el Teatro Nacional Chileno del 3 al 7 de enero (entradas agotadas). Por su parte, la historia y el drama de un sobreviviente del Sename es lo que mostrará Justicia del 5 al 7 de enero en Teatro Camilo Henríquez. En Matucana 100 se presentará 4 heridas, una coreografía que llama a seguir resistiendo las normas patriarcales en Latinoamérica desde el cuerpo y el movimiento, del 8 al 10 de enero.

A esta vasta programación se suman las actividades de LAB Escénico, espacio del festival compuesto por decenas de diálogos, talleres, clases magistrales y encuentros con las y los artistas de Teatro a Mil, gratuitas para el público, en diferentes espacios de Santiago y Antofagasta.

Encuentros en la calle

Las calles y el espacio público recibirán montajes con entrada liberada, como Insectes el 4 de enero en el Parque Lo Prado de la comuna de Pudahuel. Los días siguientes, los insectos de la compañía Sarruga recorrerán Paine (6 de enero), Peñaflor (7 de enero) y San Miguel (8 de enero). También gratis debutará en la Plaza de la Constitución el 3 de enero Saurian y los testigos del espacio exterior, que seguirá su ruta por La Granja (4 de enero), Cerro Navia (5 de enero), Maipú (6 de enero), Ñuñoa (7 de enero) y Pudahuel (8 de enero) en esta primera semana de festival. Además, la compañía catalana Insectotropics mostrará su espectáculo El increíble viaje de Caperucita Galáctica, en La Pintana y Maipú el 7 y 8 de enero, respectivamente.

Funciones gratuitas en salas de la capital y regiones

El festival ofrecerá diversas alternativas y panoramas gratuitos. En esta primera semana de enero, la exitosa obra protagonizada por la actriz chilena Gaby Hernández, Molly Bloom, tendrá una función el 6 de enero en San Miguel.

En regiones, debutarán tres obras creadas en el marco del programa Territorios Creativos. Pasaje, proyecto performático que se mostrará al público los días 4, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural de Atacama, en Copiapó. Más al sur, en el Teatro Municipal de Chillán, se estrenará Sentir Violeta, una exploración para interpretar las expresiones artísticas y emocionalidades de Violeta Parra, del 5 al 7 de enero. Y en el Teatro Gaete de Lanco, como parte del programa Territorios Creativos, ¿Quién es Julia?, la historia real de una niña Yagán que logra escapar de sus captores colonizadores, el 7 de enero.

Antof a Mil

Festival Antof a Mil abrirá su programación en la Plaza Bicentenario de la ciudad el 5 de enero con La Pichintún, espectáculo que a continuación se verá en Mejillones (6 de enero) y San Pedro de Atacama (8 de enero). La extensión seguirá su primera semana con la historia de tres mujeres migrantes en el norte de Chile en Almagesto, la luz de las estrellas, del 6 al 8 de enero en el Liceo Experimental Artístico de la ciudad. Otro debut internacional será el de Mimirichi, compañía que llegará desde Ucrania con la pieza Guerra de papel, que se presentará en Mejillones y Antofagasta los días 7 y 8 de enero, respectivamente, de forma gratuita (invitaciones agotadas).

Dos coproducciones de Fundación Teatro a Mil viajarán hasta el norte: Encuentros breves con hombres repulsivos, la elogiada obra basada en la novela de David Foster Wallace, dirigida por Daniel Veronese y con Marcelo Alonso y Francisco Reyes en los protagónicos (6 de enero), y Tempest Project, última obra de Peter Brook junto Marie-Hélène Estienne, adaptación de La Tempestad de Shakespeare (7 de enero), ambas en el Teatro Municipal de Antofagasta.

+ Espectáculos

A la Aldea del Encuentro, volverá Teatrocinema con La Canción de la tierra, una de las obras más atractivas e inclasificables del compositor alemán Gustav Mahler en una única función el 6 de enero. Una invitación para disfrutar la adaptación libre y contemporánea de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, es la que ofrecerá Q 2.0 del 4 al 8 de enero. Por último, en las mismas fechas y mismo lugar, Circo Balance presentará Wolf, acrobacias y movimientos aerostáticos que sorprenderán a la audiencia.

En alianza con el Anfiteatro Bellas Artes se presentará un viaje musical en clave de cómic para toda la familia, Buscatesoros. Una aventura por el territorio chileno, del 5 al 8 de enero.

Todo Chile es parte de la celebración

Durante todo el festival estarán disponibles en su escenario virtual, Teatroamil.tv, alternativas variadas y para todos los públicos, de forma gratuita. En esta primera semana y desde cualquier dispositivo se podrá acceder a obras, documentales y películas como Colección de bestias marinas, Ñi pu treme: la película; Alma y muertos, Parábola, Había una vez, Tasilinha, Carnaval de los animales y Bajo el sol.