Por Leopoldo Pulgar Ibarra

Esta es una situación bien especial que le resulta normal a Gabriela Olguín, directora de Aleph Chile, grupo que mantiene un estrecho contacto con su símil, fundada en Francia por Castro.

Cuervo Castro vivió exiliado desde 1976 hasta su muerte en París, luego de salir de un campo de concentración durante la dictadura, período en que también fue detenida y desaparecida su madre.

“Este es el puntapié inicial: tenemos una profunda alianza con Teatro a Mil, desde 2017. El trabajo y el legado del Cuervo, iniciado en Chile en la década del 60, forma parte de la historia del teatro chileno”, recalca Gabriela sobre la trayectoria de Óscar Castro con alrededor de medio centenar de obras teatrales y 20 películas.

Desde mediados de enero se exhibirán en la sala Julieta “Al principio existía la vida” y “La noche suspendida”, obras originales de Castro, con elenco nacional; dos documentales (“Un diplomático francés en Santiago” y “Exilio sobre escena”) y dos películas (“Flor de canela” y “Nos había amado tanto en Santiago”), filmadas por cineastas franceses y chilenos.

En Francia, donde vivió desde 1976, Castro fue distinguido por el Ministerio de Cultura como Caballero de Artes y Letras (1992) y con la Orden de la Legión de Honor Caballero (2018).

A su vez, Chile lo condecoró como Comendador Orden al Mérito Docente y Cultura Gabriela Mistral, otorgado en 2017 por el Ministerio de Educación.

Memoria y actualidad

Según Gabriela Olguín, el hecho de conmemorarse en 2023 los 50 años del golpe civil-militar que derrocó al Presidente constitucional Salvador Allende también ha influido para que Aleph tenga la oportunidad de mostrar este amplio abanico de producciones.

“Hemos venido trabajando muy fuerte con la Memoria como tema, desde que Óscar desembarcó en nuestro país con sus obras”, agrega, aludiendo al perfil político de las propuestas que se exhibirán.

¿Cómo se encuentra Aleph Chile a casi dos años del fallecimiento del Cuervo?

“Ahora nos sentimos más afiatados al contar con apoyo en la difusión territorial, sin olvidar la enorme pérdida que sufrimos.

“Para visibilizar la persecución política ocurrida contra muchos artistas queremos un memorial y culminar el próximo 11 de septiembre con una creación propia de Aleph Chile en homenaje a Óscar y a los fundadores de la compañía. Aleph fue una compañía perseguida y quizás su destino era desaparecer del mapa. Y no ocurrió.

“En 1974, Óscar y su hermana fueron detenidos y llevados al campo de prisioneros de Tres Álamos; en noviembre de ese año, su mamá María Julieta y John McLeod, cuñado e integrante del Aleph fueron detenidos y trasladados a Villa Grimaldi, centro clandestino de torturas y aniquilamiento: desde entonces son detenidos desaparecidos”.

Historia y trabajo

Ardua y difícil es la tarea de reconstruir una historia…

“Bueno, pero ya estamos armando la historia, hasta ahora recopilando material. Hay documentales sobre la vida y el trabajo de Aleph y el exilio… ‘Al principio existía la vida’ llegó a las manos de Óscar de parte de alguien que había hecho una tesis…

“Lo que no hemos podido recuperar es la canción de Ángel Parra para esta obra. No estaba grabada. Aleph trabajaba con creación colectiva y muchos guiones no están escritos.

“Aleph tiene 50 años de historia, a pesar de sus detenidos y desaparecidos. Creo que, por todo esto, tenemos un espacio especial en Teatro a Mil”.

Estrenos y reestrenos

¿Ves coincidencias con el quehacer de otros grupos teatrales?

“Muchos artistas y organizaciones están también en la cruzada de conmemorar los 50 años del golpe de estado. Mira, toda el agua que ha pasado debajo del puente y no ha servido de mucho.

“Seguimos con la constitución de la dictadura, la rebelión ciudadana ha sido aplacada… Estamos fritos si no miramos el pasado ni continuamos rescatando la Memoria”.

“La noche suspendida” habla de esa memoria histórica…

“Sí, nunca se ha dado en Chile. Habla del exilio y la pérdida de la memoria de quienes estuvieron exiliados: los personajes del pasado vienen a pasarles la cuenta”.

Y siempre con el perfil del teatro político…

“Teatro popular y político, también de fiesta. La sopa que se da en Francia y en Chile (antes o después de la función) tiene que ver con comunidad, con lo popular. El teatro es un pretexto para volver a encontrarnos”.

¿Por qué se programaron los cuatro audiovisuales en la sala Julieta?

“Queremos que el espacio Julieta le abra una posibilidad al cine en este territorio de La Cisterna. La sala Julieta es un espacio para los vecinos, para el barrio. Con los murales en el frontis de la sala ponemos el arte en los ojos de los vecinos.

“Este año que termina hubo danza y música, además de teatro, más de 20 grupos pasaron por la sala Julieta”.

¿Te sientes responsable del futuro de Aleph?

“El teatro me llena de amor y uno tiene el deber de entregarlo. Sigo haciendo lo que hacíamos con Óscar, mi partner. Hago lo que tengo que hacer y siempre me cuestiono hacia donde vamos en lo artístico.

“Ya cumplimos los primeros 50 años como Aleph. Yo estoy dedicada a transmitir este legado. El arte genera un espacio del que somos parte. Todos podemos hacer teatro, pintar, escribir… el arte debe ser abierto y alegre. Tengo el deber de seguir con eso tan humano que tenía Óscar”.

Nos habíamos amado tanto en Santiago

Cinta francesa con Óscar Castro. 1988: regreso a Chile luego de doce años de exilio. Encuentro con el país y amigos, búsqueda de los desaparecidos.

Dirección de Frédéric Laffont y Pierre Barouh

Con: Óscar Castro

Traducción: Sébastien Castro

Mezcla: Francis Remy

Montaje: Jean-Pierre Bozon.

11 enero 2023, 20.30 horas. Entrada libre.

Flor de canela

Película, una reflexión viva y sensible sobre la relación entre memoria y creación con Óscar Castro y el deseo de encontrar la pista de Julieta, su madre detenida-desaparecida.

Dirección y guión: Frédéric Laffont

Fotografía: Didier Portal

Música: Anita Vallejo

Montaje: Jean-François Giré

Elenco: Oscar Castro, Anita Vallejo, Sylvie Castro, Sébastien Castro, Andréa Kerouani – Castro. Oscarito Castro, Cosme Castro, Anita Castro de Arias, Aquiles Sepúlveda, Jaime Azocar, Gaby Olguin

Productores Albert Film: Christophe de Ponfilly, Frédéric Laffont

Productor ejecutivo Albert Films: Laurence de Rosière

Unidad de Programación de Ficción ARTE Francia: Pierre Chevalier

Una coproducción de ARTE Francia, Albert Films con la participación de Interscoop y Pelarco Production.

12 enero 2023, 20.30 horas. Entrada libre.

Al principio existía la vida

Estrenada en 1974. Adaptación en homenaje a sus fundadores y a Oscar “Cuervo” Castro. La dictadura, a través de metáforas y simbolismos. Obra hecha de retazos, con un poco de burla y tragedia.

Autor: Creación colectiva Teatro Aleph, año 1974

Dirección y puesta en escena: Gabriela Olguin

Coreografías: Athenea Lagos

Asistente de dirección: Camila Ibaceta

Música y sonido: Ignacio Hernández

Luces: Simón Bruna

Elenco: Athenea Lagos, Gabriela Olguin, Camila Ibaceta, Jacqueline Rojas y Escuela Aleph Barbara Espinoza, Jenny Espuña, Reinaldo Galaz, Isabel Oliveros, Samantha Rubio.

13-15 enero 2023. Entrada general $5.000

Exilio sobre escena

Documental grabado en Chile y en Francia, con la historia de Óscar Castro, su vida entregada al teatro y el Teatro Aleph en la escena chilena y mundial.

Dirección de Marina Paugam y Jean Michel Rodrigo

Cámara y montaje: Marina Paugam

Sonido: Andrés Malatesta

Producción: Mécanos Productions / Vosges Télévision et Cinaps TV

18 enero 20.30 horas. Entrada libre.

Un diplomático francés en Santiago

Documental que revive labor de Roland Husson, Consejero Cultural de la Embajada de Francia en Chile (1973-1976). Refugió a artistas perseguidos y estimuló y protegió espacios de expresión en dictadura. Rodado en Santiago y París.

Dirección: Patricio Paniagua Giannini

Escrito por: Philippe Lebret y Patricio Paniagua

Imagen: Pablo Salas y Francois Poirier

Montaje: Pepe Torres, Pablo Saavedra, Fanny Piquet

Calibración: Arnaud Sentenac

Montaje de sonido: Aurore Mréjen

Mezcla: Raoul Fruhauf

Fotografía: Leonora Calderón

Títulos y efectos: Thierry Maissonave

Documentalistas: Víctor Osorio Reyes, Mario Arancivia Neculman

Producción: Yann Brolli, Patricio Paniagua

19 de enero, 20.30. Entrada libre.

La noche suspendida

Adaptación de obra de Óscar Castro que relata la vida en Chile antes de la dictadura. Estrenada en París (1982). Nunca se ha montado en Chile.

Autor: Óscar Castro

Creación musical: Desiderio Arenas y Anita Vallejos

Dirección y puesta en escena: Gabriela Olguín

Coreografías: Athenea Lagos

Asistente de dirección: Camila Ibaceta

Música y sonido: Ignacio Hernández y Reinaldo Galaz

Luces: Simón Bruna

Elenco: Athenea Lagos, Gabriela Olguin, Camila Ibaceta, Jacqueline Rojas, Barbara Espinoza, Oscar Contreras, Carolina Rojas y Fabián Sepúlveda.

20-22 enero 2023, 20.00 horas. Entrada general $ 5.000.

Todas las funciones en Sala Julieta. Eulogio Altamirano 7425. La Cisterna.