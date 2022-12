Cuerpa Roja, proyecto autoral de performance art de diseño en movimiento de Daniel Bagnara Mena, artista oriundo de la Patagonia chilena (Punta Arenas), se presenta desde hoy en GAM. El destacado diseñador nacional de vestuario para artes escénicas, quien además es director general y performer-interprete de la creación, realizará seis funciones con entrada liberada.

Bagnara Mena cuenta con una vasta y destacada trayectoria a nivel nacional e internacional. Parte de su trabajo ha sido expuesto en la reciente Muestra Nacional de Dramaturgia (2022), “Cuadrienal de Diseño Escénico de Praga” (2019), en el Encuentro Mundial de vestuario escénico “Innovate costume of the 21st Centur 2019: The Next Generation”“, Moscú-Rusia y en el “III Festival de las Naciones 2019”, León Guanajuato, México, entre otros. Además, ha colaborado en más de un centenar de montajes escénicos en distintos festivales, itinerancias y giras por territorio chileno.

Propuesta artística

Cuerpa Roja se origina del proyecto Cuerpo Rojo – Investigación de técnicas y procesos textiles en la Momificación de la Cultura Chinchorro (pueblo que habitó hace 9000 años el norte de Chile), perteneciente a fondart regional, creación artística, línea de diseño (2022). A su vez, nace desde la visión de diseño donde basa sus creaciones en la investigación y experimentación estética de materialidad en movimiento. Comprendiendo el cuerpo como soporte discursivo dentro de un espacio performativo.

Su propuesta artística acciona estímulos sobre el cuerpo: condicionando, desestabilizando, corrigiendo, inmovilizando, adosando o vistiendo con elementos externos a un cuerpo, con el fin de contextualizar y escenificar distintas maneras de pensar, ver y resolver el diseño de vestuario escénico y sus posibilidades. Todo esto le permite una mayor libertad para crear y proponer diseños complejos con funcionalidad corporal, discursiva y visual.

Su estreno es hoy en el zócalo central de Centro Cultural GAM a las 18:30 horas. Contará con una temporada de 6 funciones dentro de las primeras dos semanas de diciembre: los jueves (01,08), viernes (02,09) y sábado (03,10), en el mismo horario con entrada liberada por orden de llegada.

Puedes acceder a más información en este enlace.

Reseña

Han surgido reflexiones y preguntas en torno al cuerpo, la identidad, el género y la constante búsqueda humana de pertenencia y perpetuidad en el tiempo. En toda cultura, extinta o no, así como en nuestra actual civilización, existen interrogantes y temáticas diversas respecto al cuerpo, de índole espiritual, moral, religiosa, sexual y mercantil.

¿Realmente somos conscientes de lo que portamos? ¿Es tú cuerpo lo qué quieres ser? Cuerpa Roja, proyecto de performance art de 30 minutos donde todo es cuerpo y diseño en movimiento, un transitar textil como segunda piel, habitar un otro yo. Un mundo pandémico libre de género, que escribe su propia historia, constituyendo y modificando una segunda oportunidad de poder ser un nuevo ser.