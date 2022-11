“Este reconocimiento me llega de manera absolutamente inesperada y sorpresiva. Estoy muy agradecida de que se visibilice el trabajo silencioso de cientos de artistas que han aportado tanto al tejido cultural de nuestro país”, dijo Denise Blanchard, ganadora Premio PAM 2022.

Virginia Maluk agradeció “la convocatoria de Fundación Antenna, que pone en valor el quehacer de las mujeres artistas que hemos dedicado nuestra vida al arte. Estoy muy contenta de haber logrado transmitir con mi obra la problemática de la escasez hídrica apelando a la poética de la materialidad”.

Participantes

El Premio PAM está dirigido a artistas visuales de 60 o más años de edad. Éste busca reconocer a mujeres que han aportado a la creación.

En esta versión de los Premio PAM participaron 387 mujeres artistas visuales. De ellas, 368 chilenas residentes en nuestro país y 19 de ellas en el extranjero. La edad promedio de ellas fue de 68 años, de 97 años la postulante de mayor edad y 60 años las más jóvenes.

El concurso despertó gran interés en regiones. Las postulaciones fueron lideradas por la Región Metropolitana, con 237 artistas, 54 de Valparaíso, 15 de Biobío y 14 desde el extranjero, con artistas residentes en países como España, México, Brasil, Italia, Alemania, Francia y Suecia.

En relación a las obras, 176 de ellas corresponden a pintura, 66 a escultura, mixta 33, textil 27, grabado 19, dibujo 19, instalación 15, collage 8, arte digital 3, video 2 y otras disciplinas 6.

Jurado

La selección fue realizada por un jurado conformado por 5 representantes de la escena de las artes visuales: Gabriel Carvajal, representante de El Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts; Inés Ortega Márquez, curadora independiente; Varinia Brodsky, Coordinadora Artística del Museo Nacional de Bellas Artes; Denise Rattinoff, Directora Regional de la casa de subastas Christie’s, y Marion Díaz, Gerente de Productos de Bank of America.

Además, se realizó la votación del público con la finalidad de democratizar la selección y acercar el arte a las personas.

Las artistas premiadas

Denise Blanchard es la ganadora de Premio PAM Artista Mujer 2022. Las menciones honrosas fueron para Ester Fierro y Virginia Maluk. Y, a través de una votación pública en la que participaron 14.280 personas, el premio Voto del Público fue para Claudia Yagnam, cuya pintura Burka obtuvo 1.097 votos.

Denise Blanchard (67 años), ganadora de Premio PAM 2022, es artista visual, textil y docente. Licenciada en pedagogía en Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas dentro y fuera del país, tales como “País Sonhado” en el Memorial de A. Latina del Festival Internacional de Artes Gráficas, FINART, en São Paulo, Brasil y en París junto a un grupo de mujeres artistas en la Galería Mamia Bretesche.

Claudia Yagnam (60 años), ganadora del Voto del público de Premio PAM 2022, es artista visual con formación en fotografía, grabado y pintura, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Esta distinción es una gran satisfacción y un estímulo para continuar con mi trabajo y la observación urbana. Es un aliciente para seguir contribuyendo desde el arte a la búsqueda de respuestas sobre las distintas realidades que viven los habitantes de nuestro país”, indica Ester Fierro.

Ester Fierro (70 años), mención honrosa de Premio Pam 2022, es Licenciada en Artes de la Universidad de Concepción, con especialidad en las Artes Plásticas y Grabado. Aprendió fotografía de forma autodidacta y estudió cerámica con el profesor Marcelo Garcés en el Taller La Cascada 1974 en Concepción. Ha retratado a escritores locales, fotografiando sus recitales poéticos y realizando retratos fotográficos a diferentes artistas.

Virginia Maluk (72 años), mención honrosa de Premio Pam 2022, es Diseñadora Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María. Vivió en Guayaquil entre 1975 y 1984, período en el que se dedicó a la fotografía, el cine y el diseño. En 1992 comenzó a incursionar en pintura y en 1998 ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, donde se especializó en pintura y luego en grabado, disciplina en la que lleva 20 años experimentando e investigando. Es miembro de Graphos, Estampa Valparaíso y de La Bora.

Premios

Denise Blanchard, recibirá un monto de $5.000.000. Ester Fierro y Virginia Maluk, recibirán $1.500.000, mientras que Claudia Yagnam recibirá $2.000.000.

“Nos maravilla la calidad de las obras recibidas y esperamos que este premio permita visibilizar a una generación de artistas mujeres que ha aportado mucho al desarrollo cultural de nuestro país. Para Fundación Antenna es un gran orgullo poder reconocer su talento y el de las 387 artistas que participaron en Premio PAM 2022”, destacó Alfonso Díaz, director ejecutivo de Fundación Antenna.