Girls & Boys

Una mujer recurre al stand up comedy para poder enfrentar su pasado. Así, a través de esta representación teatral se apropia de un personaje mediático. A través de él, se viste y transfigura, para narrar al espectador su relación amorosa, su maternidad, su ascenso social.

Con un lenguaje directo, cómico y punzante, la protagonista desmantela toda esta falsa teatralidad para, finalmente, relatar sin artificio alguno su verdadera intención: sacar a ese amor de sus recuerdos.

Versión chilena

La versión nacional será protagonizada por Antonia Zegers, bajo la dirección de Alfredo Castro. El estreno será el 10 de noviembre en el Teatro UC.

Girls & Boys en versión local, sitúa la obra en Chile y su protagonista pertenece a la clase media baja. Ella ha logrado mejorar su posición social gracias a que es hábil y consigue insertarse en un mundo laboral con muchas gratificaciones.

Planteada como un stand up comedy, Girls & Boys tiene “la estructura de comedia, con un giro insólito, súbito hacia el final. Me interesa también desmantelar el teatro porque, finalmente, ella se saca el teatro de encima y queda la actriz, Antonia Zegers, narrando la historia de amor. También porque la obra habla de una violencia íntima, no la social ni la política, sino que de esos grados de violencia que se desatan en los grupos familiares”, dice Alfredo Castro, actor y director, fundador del Teatro La Memoria.

Antonia Zegers, en escena, está con un disfraz: Está vestida como para un stand up comedy, delante de una cortina y con una piscola en la mano.

“En resumen, es alguien requiere de la teatralidad, de la comedia, para sobrevivir a una afectividad muy dolorosa”, concluye Castro.

Dennis Kelly

Dennis Kelly (1970) es un guionista británico de teatro, televisión y cine. Es conocido por sus premiados trabajos para la BBC: “Pulling” y “Matilda The Musical”. Con una veintena de obras teatrales, Girls & Boys ya se ha estrenado en importantes capitales del mundo.

Girls & Boys

De Dennis Kelly

Dirección: Alfredo Castro

Elenco: Antonia Zegers

Traducción: Andrés Kalawski y Milena Gass

Asistente de direccción: Víctor Valenzuela

Producción ejecutiva: Marcos Alvo Kalderon

Diseño: Rodrigo Ruiz

Música: Miguel Miranda

Coproducción Teatro UC y The Cow Company

Teatro UC.

Desde el 10 de noviembre al 3 de diciembre

miércoles a sábado, a las 20.30 horas

Entradas en boletería del teatro y Ticketplus

https://ticketplus.cl/events/girls-boys

$10.500 entrada general, $5.500 miércoles popular, $7.500 súper jueves, 50 % de descuento Club La Tercera. Otros valores y descuentos consultar en boletería.

Edad recomendada + 16 años

Duración: 95 minutos