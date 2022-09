"Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version" incluye una nueva escena post créditos que explica uno de los grandes misterios del filme.

La versión extendida de la película “Spider-Man: No Way Home”, que debutó el fin de semana recién pasado en salas de cine de Estados Unidos, agendó su esperado estreno en Chile.

“Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” arribará a los cines locales el próximo 15 de septiembre con un metraje que incluye 11 minutos de material inédito, entre los que se encuentra una nueva escena post créditos.

La secuencia intentará explicar una de las principales dudas que dejó el estreno de “No Way Home”: el funcionamiento del hechizo del Dr Strange sobre Peter Parker.

Días atrás, a raíz del estreno de “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” en EE.UU, un video promocional reunió a los tres intérpretes del héroe arácnido: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes hablaron de sus aproximaciones al personaje.

“Soy un gran admirador de Tom, de esas películas y de Andrew. Entonces, definitivamente fue intrigante. Pero claro, también pensaba: ‘Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí (los tres)?’… Realmente aprecié todo lo que se compartió”, confesó Maguire.

Las entradas para las funciones de la versión extendida de “Spider-Man: No Way Home” aún no están a la venta. Desde la distribuidora a cargo, Andes Films, señalaron que el estreno tendrá alcance nacional.