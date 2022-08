Durante la tarde de este domingo, el hijo del cantante, Zalo Reyes, confirmó el fallecimiento de su padre a través de Instagram.

“Buenas tardes, a todos, a nombre de mi padre, les comento que hace un momento, acaba de dejar de existir, acompañado de nosotros y de todas sus oraciones con tanta buena energía”, fue lo que escribió en la red social.

Misma red que mantuvo a Zalo conectado con sus seguidores por largo tiempo cuando dejó la televisión.

La última aparición en televisión de Zalo Reyes

Una de las últimas apariciones del ‘Gorrión de Conchalí’ fue en el programa de Canal 13, ¡Qué dice el público!, durante el 2018, el cual hacía un recorrido por los más grandes hitos de Sábado Gigante.

En esa ocasión el cantante de “con una lágrima en la garganta” rememoró una de sus presentaciones en el programa cuando Don Francisco lo visitó en su estudio, el cual se encontraba en su casa.

Durante su aparición en el espacio, el artista también habló de sus problemas con las drogas y cómo esto lo alejó de la televisión.

“Me hicieron mucho daño […] hace 6 años yo le dije no a la tele y no me creían. Yo canto no más”, dijo en esa instancia.

Su talento en las redes sociales

Y fiel a sus palabras, no volvió a aparecer en la pantalla chica, por lo que trasladó su plataforma a las redes sociales.

Allí, aprendió y logró cultivar una comunidad variada entre sus seguidores más longevos y los más jóvenes.

Bajo el usuario Zalo Reyes El Gorrión, el artista publicaba sagradamente actualizaciones sobre sus procesos artísticos y recuerdos de la cúspide de su fama.

A través de la misma plataforma Zalo Reyes decidió asociarse con el sello discografico One Hit Music, a cuyos artistas prestaba su estudio de grabación Z Reyes además de sus conocimientos.

Entre algunos de los cantautores del sello destacan Francisca Sfeir, Douglas y Christell, mientras que por su estudio de grabación rondeaban los artistas emergentes como Leandro Valdes y Daniel Avalos, en quienes, sin duda, dejó su huella.