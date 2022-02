En diálogo con Radio Bío Bío, Hugo Covarrubias, director de “Bestia”, el cortometraje chileno que hoy fue nominado al Óscar 2022, compartió sus primeras impresiones sobre el nuevo hito del cine nacional: su quinta candidatura a los premios de la Academia estadounidense de los últimos nueve años.

“Estábamos todos pendientes, tuvimos que hacer un video que nos pidieron, para grabar la reacción al saber la noticia. Y no sabíamos cuál era. Nadie te sopla. Estamos todavía un poco choqueados, emocionados, hasta llantos hubo”, reveló.

“Es difícil describirlo, es un premio al trabajo que venimos realizando desde 2016, cuando comenzó esta idea. Recibir esta noticia ahora es el mejor espaldarazo a nivel mundial para un proyecto que quizás no cumplía con los requisitos del ‘entertainment’, de las cosas que quedan normalmente en los Óscar. Que este tipo de contenido esté en esta instancia, para nosotros es demasiado importante”, agregó.

“Bestia” es una historia inspirada en hechos reales, basada en la figura de la ex agente de la DINA, Ingrid Olderock.

De acuerdo a su sinopsis, el cortometraje “se interna en la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y un país”.

Por el tenor de la trama (que ya acumula más de 30 premios en festivales internacionales del género), el director valoró aún más la candidatura de “Bestia”: “Hay que seguir hablando de estos temas. Hay que tratar de darles otra mirada. Creo que se valoró mucho esa nueva mirada: trabajar con esas texturas, esos materiales, que no están siempre la servicio de temas más políticos”.

Sobre sus expectativas, el cineasta reconoció: “Estamos emocionado. Yo pensé que no íbamos a quedar nominado; imagínense cómo podemos estar”.

Lo que viene ahora para el equipo realizador no es para nada fácil: “Hay que empezar desde ya a hacer gestiones para buscar apoyo. Nosotros no habíamos hecho nada de campaña para quedar en la lista corta (del Óscar), pero cuando quedamos ahí tuvimos que hacer una campaña y buscar apoyo. Y ahora se viene una campaña mucho más ruda. Hay que preocuparse de que también tenemos que ir para allá. Ojalá siga siendo presencial y no solamente online (la entrega de premios)”, señaló.

Sobre el mérito de competir con una historia política, Covarrubias aseguró que “estar en esta ceremonia es muy importante para estos temas. Pase lo que pase, ya nos sentimos ganadores. Se vienen otras cosas: ganamos en el ClermontFd Short Film Festival, el festival más importante del mundo (del género) el fin de semana. Esto no termina. Si no ganamos, da lo mismo”.

El director, a su vez, habló de la importancia del hito para los cineastas más jóvenes: “Bestia se ha movido solo, no hemos tenido que hacer mucho, porque el trabajo habló por sí mismo. Y eso es importante para las nuevas generaciones”.