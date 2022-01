El día más salvaje cautiva por lo bien escrito, lo imaginativo. Por explorar el lado oscuro que, posiblemente, habita en cada cual. También por el imán de las imágenes que creamos a partir de sus descripciones, por la belleza y poesía que hay en algunas de ellas. Belleza bañada de inquietud, incertidumbre, temor.

Sus cuentos cautivan por el vértigo que genera lo siniestro, un horror inevitable, impulsos que no se pueden controlar, basura que invade todo. Seres de otros mundos.

Un sultán que manda construir una gran muralla, incluyendo en él personas que han sido sometidas a cirugías y están interconectadas para generar música. Música y lamento, una obra “magnífica y abominable, infernal y sublime”. Así es el libro El día más salvaje.

O una niña que vive en el desierto, con su madre, su abuela y un tío. Casi no hablan entre ellos, ni con nadie. En la escuela le dicen la muda. No dicen sus nombres, para no ser (más) vulnerables. “Pienso que mi nombre es como Dios. No puedo pronunciarlo porque ya no sabría quién soy.” El desierto llama, atrae, como una bestia.

O la basura que, nadie sabe cómo ni por qué, empieza a aparecer en algunas esquinas para ir inundando la ciudad. “Mal presagio, los ojos rojos solo pueden ser mal presagio; unas niñas dicen que la vieron aullando a la virgen, dicen que miles de quiltras tienen sus cubiles muy cerca de la virgen”.

Y los pies que se mueven a su voluntad hasta dominar el cuerpo entero. Los deseos irrefrenables de tirarse por algunas ventanas. Y la pampa, con el viento y su silbido, y el extraño frasco con algo difuso que se mueve dentro, sobre el mesón de un bar.

El día más salvaje es una suma de pesadillas. Un libro que atrapa, pero que requiere esfuerzo. Por su buena y tortuosa, a ratos árida, escritura. Sus descripciones precisas para crear “imágenes extrañas, bizarras” que descomponen. Por sus historias que remueven rincones oscuros y alejados de cada cual, y que pueden generan rechazo, hasta repulsión, al mismo tiempo.

Un libro donde el lector puede sentir que, en cualquier momento, puede perder el bienestar, el control, salir de la cómoda o tontada rutina:

“-Ya le dije, caballero… Allá dentro está Dios… y sale cuando yo quiero que salga, si es eso lo que pregunta.”

Retorno: El epílogo, por llamarlo de alguna forma, es como esas escenas que aparecen después de que han terminado los créditos al final de una película. Hay que dejarlo para el final, y está destinado a los que lean el libro.

Un muy buen libro para amantes de la buena escritura y del horror, lo torcido.

El día más salvaje (y otros cuentos)

Juan R. Chapple

Libros de la Medianoche

Santiago de Chile, noviembre de 2021