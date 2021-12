Por Leopoldo Pulgar Ibarra

“Interpretar al Dodo -una especie extinguida- en ‘Las aves: Auge y caída de la ciudad de Nefelococigia’, me trajo imágenes del contexto que estamos viviendo en Chile: lo marginal, lo no escuchado, incluso, la desaparición”, afirma Cristina Femenías (26), integrante del elenco de esta obra de egreso 2021 de los cursos de Actuación y Diseño Integral del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

Una fábula fantástica que dirigen Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares (Los Contadores Auditores), que en esta adaptación de “Las aves”, del comediante griego Aristófanes (444-385 a.C.), reflexiona sobre la identidad, el sentido de comunidad, la conciencia de clase y la futura construcción socio-política del país.

En el relato, dos hombres que huyen de la burocracia y vicios de Atenas le proponen a las aves salvajes construir una ciudad sobre las nubes y recuperar su importancia en una sociedad en que los dioses opresores están arriba, las aves oprimidas abajo y los hombres libertadores supuestamente en el centro.

En realidad, la inclusión del Dodo equivale a una clara advertencia para los pájaros-protagonistas del montaje sobre el peligro de extinción que corren en una propuesta en que los hombres son la verdadera amenaza.

Una función en escena que la actriz Cristina Femenías asimila y valora, porque aunque su trayectoria como actriz recién comienza, ha desarrollado un pensamiento crítico y un compromiso social, forjado desde su época de estudiante en el Liceo 7 de Niñas, de Providencia.

En el plantel educativo fue relacionadora pública del centro de alumnas que en 2011, con siete meses de toma incluida, luchó por la “educación gratuita y de calidad”; diez años después (2021) defendió el ecocentrismo postulando a la Convención Constitucional y, luego, a diputada por el Partido Ecologista Verde.

“Aprendí mucho en estas experiencias. Hay que enfrentar la crisis climática que vivimos y posicionar una militancia para que la política beneficie los proyectos ambientales. Estamos a tiempo para enfrentar la crisis climática e hídrica. El cambio verdadero será ecologista, única forma que sobrevivan las especies, incluso, la humana”, afirma la actriz Cristina Femenías.

Experiencias diversas

La lucha estudiantil de 2011 fue emblemática y dura…

“Sí. Representaba a mi colegio en la Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios (Comes). Era la época del alcalde Labbé. Fui expulsada del liceo sin ningún argumento, por una falsa ‘doble condicionalidad’. Seis meses después, en 2012, la Corte Suprema ordenó que me reintegraran. Estaba en segundo medio.

“Después me vinculé a la Unesco y alrededor de 20 representantes de colegios y universidades, todos participantes del movimiento estudiantil, escribimos ‘La voz de los jóvenes’, un libro publicado en 2013 sobre los problemas de acceso a la educación en colegios periféricos municipales. Hicimos charlas en distintos colegios como embajadores de Unesco.

“Nací en La Serena y vivo en Santiago con mi abuela María. En 2015 ingresé al Bachillerato de la UC, congelé un año y en 2017 ingresé al Departamento de Teatro de la Universidad de Chile”.

¿Te resultó difícil la etapa universitaria?

“Sí. El cambio fue muy grande. Me había acostumbrado al orden que había en la UC. En la Chile tuve que adaptarme a un ambiente distinto: relaciones más laxas, tiempos más conversados… Soy disciplinada y lo que entiendo por teatro lo entiendo como valores.

“El trabajo en el teatro es por el oficio no por las relaciones que se establecen, según lo aprendí en la Escuela Nómade que realizó en Chile el Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine: ella nos transmitió que era valentía y coraje”.

Roles y tiempos

¿Cómo te llegó el pájaro Dodo?

“Me lo asignó la dirección. Me pareció un hermoso personaje. Me trajo imágenes del contexto que estamos viviendo en Chile, que tiene que ver con lo marginal, lo no escuchado, incluso, con la desaparición.

“Acogí totalmente las indicaciones de la dirección de la obra: contrastar lo que dice el texto y la emoción que se manifiesta. La primera imagen del texto es de advertencia, miedo y rabia; pero la forma de actuarla es la alegría. El Dodo es inocente. ‘Mi gran defecto es el exceso de confianza y la falta de instinto de sobrevivencia’, dice el texto aportado por Los Contadores Auditores en esta adaptación.

Tiene poca presencia en la obra…

“Como actriz uno desea aparecer más en escena, pero las historias requieren de personajes que estén el tiempo que necesitan estar. Los personajes cuentan historias y necesitan cierto tiempo. No más”.

Las aves: Auge y caída de la ciudad de Nefelococigia

Basada en “Las Aves” (414 a.C.), de Aristófanes (444-385 a.C.)

Dramaturgia y dirección: Los Contadores Auditores

Elenco: Cursos egreso 2021. Actuación: Laura Mauriziano, Catalina Rozas, Cristóbal Bravo,

Shellymar Suárez, Vinka Palma, Francisca Ortiz,

Cristina Femenías, Bruna Ramírez, Catalina Tomckowiack, Nicolás Cuevas, Mariana Campos,

Nicolás Rojas, Violeta Rodríguez, Javiera Vera,

Antonia Román, Handra Huequeman, Paulo Palacios, Rocío Acuña, Nikolas Lagos, Patricio Poblete.

Visualidad y Diseño Integral: Isabelle Lastra, Marcela Figueroa, Yanina Loza, Carla Meza, Sabrina Miranda, Joska Valenzuela, Teresa Valdés, M. Ignacia Toledo.

Profesores Guía Diseño Integral: Maite Lobos y Rodrigo Ruiz.

Ayudante Diseño: Amanda Basáez

Profesores Guía Realización: Alejandra Alfageme, Verónica Navarro

Ayudante Realización Vestuario: Alejandro Rojas

Ayudante Realización Escenografía: Alioshka Calderón

Encargada Sastrería: Nancy Sepúlveda

Produce: Dpto. de Teatro Universidad de Chile

(Detuch). Facultad de Artes Universidad de Chile

Sala Agustín Siré

Morandé 750.

Martes a sábado, 20.00 horas. 16 al 22 diciembre 2022.

Reservas: sebastian.carez@uchile.cl