La campaña presidencial en Chile ha dejado al descubierto la declinación de la oferta programática entre las candidaturas presidenciales y el uso táctico de la administración emocional de las audiencias como mecanismo para traccionar respaldo electoral.

Durante gran parte del siglo XX, nuestra democracia fue reconocida en América Latina por una clara articulación programática que determinaba la relación entre oferta y demanda políticas. Además, la democracia chilena fue caracterizada como un espacio de competencia electoral organizado en una lógica de tres tercios, con bloques nítidos de derecha, centro e izquierda. Lo que los distinguía eran “visiones de mundo” o “proyectos históricos” que estructuraban sentidos comunes e ideas fuerza para conducir los procesos electorales por el lado de la “oferta”.

En la actualidad, como ocurre también en otros países, predomina la movilización emocional del electorado, desplazando el foco de la competencia electoral aparentemente hacia la demanda, aun cuando en el fondo se trata del intento de la clase política por traccionar apoyo electoral basándose en las reacciones primarias de audiencias, que determina comportamientos inmediatos en el electorado. Desde el inicio de la campaña electoral en Chile han proliferado acusaciones de incongruencia entre discursos y trayectorias de candidatos. Aunque no sabemos todavía el impacto electoral efectivo, sí sabemos que cada una de las alternativas competitivas tuvo su “semana horribilis”. Medios de comunicación y redes sociales colaboran a esta industria de generación de emociones políticas, muy intensas, pero fugaces.

Vivimos en un momento histórico marcado por fuertes sentimientos anti oligárquicos, una de las caras del agotamiento de las “tres décadas gloriosas” de la transición chilena. Aunque también el discurso anti elitista que aparece desde sectores de la clase política emergente que busca renovar la democracia en Chile por momentos parece esconder una pobreza programática para impulsar los cambios. Como fuere, la campaña presidencial ha mostrado exceso de antropofagia, en momentos que Chile enfrenta una crisis política que requiere definición de horizontes de mediano y largo plazo. Es cierto, es propio de lo político la generación de antagonismos. Aunque no cualquier pugilato califica. Y existe conflictividad irrelevante en el largo plazo que pueden enmascarar altos grados de statu quo. En Argentina después del estallido de 2001 la administración de los antagonismos ha sido un importante recurso de poder para la “clase política”, que hace posible mantener las inercias a nivel institucional, de actores estratégicos y de políticas. A pesar de que el lema el 2001 era “que se vayan todos”, el uso estratégico de la grieta ha permitido que no se fuera nadie.

A nivel internacional la antropofagia política se ha extendido en contextos de expansión de populismos de derecha e izquierda, uno de cuyos elementos comunes es la retórica antioligárquica. Martha Nussbaum en su libro “La Monarquía del Miedo” (2018) analizó condiciones bajo las cuales sentimientos como el odio, la ira, el miedo y el asco pueden transformarse en determinantes de los resultados de un proceso electoral. Esto generará daños profundos y duraderos a la cultura democrática del país. Otras democracias ya lo han probado.

No se trata de algo nuevo y la democracia chilena por cierto no es inmune a estas tendencias. Con cierto tono de obituario el clero de la ciencia política habla reiteradamente desde las elecciones ganadas por Trump en 2016 de la “Muerte de la Democracia”, al observar el surgimiento de liderazgos y partidos con inclinaciones autocráticos y el aumento de la votación de partidos populistas en Europa. El discurso de “superioridad moral del progresismo” no sólo no ha sido antídoto eficaz para detener esta cuarta contra-ola democrática. En Chile durante la elección de 2017 el calificativo de los “fachos pobres” que votaron por Piñera no solo fue electoralmente contraproducente, sino evidenció la pérdida de anclaje social del “progresismo concertacionista”.

El mayor problema de la oferta política vaciada de definiciones programáticas no es moral, sino de eficacia en el largo plazo. Se trata de una forma de traccionar respaldo electoral con potencial efectividad en el corto plazo, ya que puede ayudar a ganar elecciones, pero con rendimientos decrecientes con el paso del tiempo. En este sentido, es probable que las elecciones en Chile produzcan un gobierno minoritario con altos costos para construir acuerdos con la oposición en un contexto de fuertes presiones sociales.

Si el gobierno lo encabeza Gabriel Boric, se producirán dificultades por la heterogeneidad del bloque FA-PC y por las diferentes trayectorias de cada orgánica. El rápido aprendizaje político -desde la dirigencia estudiantil en el periodo 2011 a 2015 al trabajo parlamentario desde 2017-para luego competir por ser Gobierno, explica en parte las declaraciones “estomacales” en el comando de Boric, que han obligado al candidato a transformarse en vocero de sus voceros. Gabriel Boric ha llamado a evitar declaraciones cacofónicas en su sector que compliquen las cosas el día después. En caso de llegar a La Moneda, la coalición del FA-PC deberá internalizar que los cambios y transformaciones no se generan sólo con la legitimidad de origen del movimiento social, sino administrando y articulando intereses contradictorios y controlando los efectos de las decisiones.

En el escenario de un gobierno de J.A. Kast, se desplazará el conjunto del sector a una posición de mayor radicalización ideológica o al menos a un nuevo equilibrio entre libertades económicas y valores conservadores, que representa en cierta manera una involución histórica. La posibilidad de un eventual gobierno de Kast requiere que el temor a los efectos de la crisis del estallido y la pandemia lleven a una parte importante del país a subordinar la necesidad de cambios a la restitución del orden y de la autoridad presidencial. Con todo, existirán desafíos complejos de resolver, como construir una mayoría legislativa o un escudo parlamentario efectivo para blindar a un Presidente minoritario de una oposición también radicalizada y presumiblemente con reactivación de movilizaciones callejeras.

Es cierto, esto de ganar elecciones generando reacciones estomacales en el electorado no es nuevo y ratifica que no existen estabilizadores automáticos para las crisis políticas. La estabilidad y las crisis son contextos que permiten alto grado de especulación de los actores y no aseguran que los cambios se produzcan. En este sentido Aldous Huxley tiene razón cuando sostiene que “quizás la mayor lección que nos enseña la historia es que las personas no aprendemos mucho de las lecciones de la historia”.