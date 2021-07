Verónica Lara (Mariana di Girolamo) está casada con un destacado futbolista chileno (Ariel Mateluna). Ella es muy popular en las redes sociales, modelo y con frecuente presencia en matinales y en la farándula.

La cinta, dirigida por Leonardo Medel, no abandona nunca -muchas veces en primer plano- a La Verónica, una persona que proyecta en público una vida feliz, plena, dedicada a su esposo e hija y a hacer el “bien”. Sin embargo hay muchas áreas oscuras. Algunas, muy oscuras.

“Eres la Vero Lara, todo el mundo te ama”, le dicen. “Todo el mundo te conoce”, pero no es verdad. Y en ese ocultarse a través de fotos felices, de poses, manipulaciones y mentiras, no solo Verónica se oculta. También deja de conocerse, de tener consciencia de ella misma.

Verónica dice que su familia es lo más importante, pero oculta a su madre.

“A veces las guaguas necesitan que las samarreen para que se les pase la tontera”, afirma Verónica, desesperada con su hija.

“Me desespera la atención que le ponen los demás (a su hija). Cuando Javier la toma en brazos, me muero de celos”, confiesa Verónica.

La Verónica, con gran actuación de Mariana di Girolamo, muestra la tensión entre las exigencias de mostrar vidas perfectas en redes, en público, y las debilidades, problemas y contradicciones privadas.

“En el mundo hay volcanes y remolinos”, recuerda Verónica que le dijo su suegra. Ella es un remolino que atrae todo, pero Javier (ya) no es un volcán…

La cinta poco a poco introduce al espectador en un mundo tóxico, autoritario, lleno de secretos y mentiras. Una obra que cuestiona parte del mundo actual dominado por la sobre exposición de lo privado, que lleva a vivir para las cámaras, de las apariencias, los seguidores, los “me gusta”. Y a hacerlo descuidando los afectos y las necesidades internas y vitales de cada cual.

La Verónica muestra de gran manera un mundo alienante del que gran parte, de mayor o menor grado, somos parte.

Mariana di Girolamo

La película de Leonardo Medel hizo una gran apuesta por Mariana di Girolamo (Ema), que está todo el tiempo en cámara. Con una destacada actuación, la película se sostiene en sus grandes dotes para transmitir las diverdas facetas de un personaje complejo, que pasa por los más diversos estados emocionales.

La Verónica muestra una actriz versátil y madura, como pocas.

Estreno

La Verónica se exhibirá en la plataforma digital www.altoparlante.cl y las entradas estarán disponibles en Ticketpro. Fechas de las funciones son el 5, 6, 7 y 8 de agosto.

Premios

La Verónica gano el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine para Mujeres de Aswan, Egipto.

Además la película ha estado en festivales como el de Toronto International Film Festival (TIFF Industry Selects), 68° Festival de San Sebastián (Horizontes Latinos), 29° Festival Biarritz Amérique Latine (Official Selection), 24° Black Nights Film Festival (Rebels with a cause) con el premio “Rebel with a Cause Award”, 25° Busan International Film Festival (World Cinema), 44° Festival de Cine de Göteborg (Social Distances), entre otros.

Ficha técnica

La Verónica

Director y guionista es Leonardo Medel

Elenco: Mariana di Giroloamo, Patricia Rivadeneira, Ariel Mateluna, Antonia Giesen, Willy Semler, Josefina Montané, Coco Páez y María Jesús Vidaurre.

Producida por Merced

Productor ejecutivo Juan Pablo Fernández

Productora general Alejandra Rosales