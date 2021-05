Entre los días 24 y 31 de mayo se realizará la semana musical “ANC en otoño 2021”, organizada por la Asociación Nacional de Compositores-Chile (ANC). La programación, adaptada a formato en línea, busca generar espacios de convivencia en torno a la música chilena.

La programación de “ANC en otoño 2021” incluye conciertos, talleres y sesiones en vivo para poner en valor el patrimonio musical y dar visibilidad las artes musicales nacionales.

“Esta idea surge al analizar cómo se distribuyen los festivales de música contemporánea en Chile, concentrados principalmente en el segundo semestre del año. Es por ello que armar un ciclo de conciertos, charlas y actividades vinculadas a la composición en Chile en el mes de mayo, apunta a entregar nuevas posibilidades a nuestras audiencias”, dijo David Cortés, presidente de la ANC. Además sostiene que, al pasar el tiempo, la experiencia tomó un sello diferenciador al “incluir en un 100% música de compositores y compositoras nacionales”.

Gestada en 2013 y acogida en primera instancia por la Biblioteca Nacional de Chile, la iniciativa se realizará por noveno año. La semana musical de ANC ha contribuido a la descentralización de las artes musicales, variando sus repertorios y directrices educativas en las audiencias más jóvenes.

Las actividades de la semana “ANC en otoño 2021” son “un importante medio para difundir el quehacer musical del sector, además de mostrar la diversidad de regiones y creaciones artísticas”, afirma Valeria Valle. La compositora es integrante del colectivo Resonancia Femenina, reconocido con el Premio Internacional de música clásica Classical Next Innovation Award 2019, en Holanda.

Tres estrenos

Durante “ANC en otoño 2021” se estrenarán tres obras contemporáneas: Inexitud de Cristian Morales, Elemental 0 de Fernanda Carrasco y Sistemas de Nicolas Kliwadenko. Además se interpretarán obras obras de Gabriela Muñoz, Francisco C. Goldschmidt, Leni Alexander, Aliocha Solovera y Tamara Miller, entre otros

.

“Siempre me ha parecido que este ciclo de conciertos aporta para mostrar en qué están los compositores nacionales, tanto para los consagrados como para quienes se inician. Eso me encanta porque existe una inmensa diversidad en estilos y la ANC ha dado el espacio para juntarnos sin importar el género o los años de experiencia”, sostuvo Aina Sandoval, finalista del Premio Luis Advis (2017). Aina Sandoval participará como conferencista de una de las charlas en el Colegio Nueva Providencia y con su obra El faro en la Isla Hornos.

Talleres y charlas

“ANC en otoño 2021” realizará charlas en establecimientos educacionales de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Antonio, destinadas a estudiantes de primero, segundo y cuarto medio.

“La aproximación a nuestra música se debe dar en la etapa escolar” afirma David Cortés.

Y para futuros músicos, habrá talleres de flauta traversa y oboe a cargo de Roberto Cisternas, flautista del Ensamble Compañía de Música Contemporánea, y José Luis Urquieta, primer oboe de la Orquesta Sinfónica de La Serena.

Conversatorio y sesiones en vivo

El martes 25 de mayo habrá un conversatorio sobre la importancia del financiamiento estatal para la producción fonográfica.

El miércoles 26 y viernes 28 de mayo, a las 19:00 horas, ser realizarán las sesiones en vivo. En ellas, los compositores Cristian Morales y Pablo Vergara exhibirán las obras Inexitud e Into Open Noir, complementadas con diálogos.

“El impacto más relevante de ANC en otoño es el carácter patrimonial que tiene”, concluye David Cortés.

La actividad es totalmente gratuita y se transmitirá por el canal de Youtube de la ANC.

Para quienes deseen asistir a los talleres, las inscripciones son al correo anc.chile@gmail.com hasta el viernes 21 mayo.

Programa “ANC en otoño 2021”

Lunes 24 de mayo

Concierto nº1 “Guitarras”

Obras de Francisco C. Goldschmidt, Leni Alexander, Fernanda Carrasco y Nicolás Kliwadenko.

19:00 horas

Martes 25 de mayo

Charla en Escuela Consolidada Dávila, Pedro Aguirre Cerda

Por David Cortés

12:00 horas.

Taller “Técnicas extendidas” (flauta traversa)

Por Roberto Cisternas, flautista del Ensamble Compañía de Música Contemporánea

16:00 horas

Conversatorio “Impacto de la producción fonográfica financiada por los fondos concursables”

Por Valeria Valle, Kathya Galleguillos, Esteban Correa y Antonio Carvallo

19:00 horas

Miércoles 26 de mayo

Sesión en vivo con Cristian Morales y Gabriele Manca

Obra “Inexitud” de Cristian Morales

19:00 horas

Jueves 27 de mayo

Charla en Colegio Nueva Providencia, San Antonio

Por Aina Sandoval

10:15 horas

Taller “Técnicas extendidas” (oboe)

Por José Luis Urquieta, primer oboe de la Orquesta Sinfónica de La Serena

16:00 horas

Viernes 28 de mayo

Sesión en vivo con Pablo Vergara y Cristian Morales

Obra “Into Open Noir” de Pablo Vergara

19:00 horas

Lunes 31 de mayo

Concierto nº2 “Música de cámara”

Obras de Pablo Aranda, Aliocha Solovera, Tamara Miller, Diego González, Aina Sandoval y Graciela Muñoz

19:00 horas

Más información y detalle de la programación en www.anc-chile.cl