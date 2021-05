Las filmaciones de “Killers of the Flower Moon”, la nueva película del afamado director Martin Scorsese, tuvo su primer damnificado: Robert De Niro.

De acuerdo a medios estadounidenses, el actor sufrió un accidente en su tiempo libre durante la grabación de escenas en Oklahoma, Estados Unidos, a sus 77 años.

El accidente le causó diversas heridas en una de sus piernas, cuya gravedad aún no han sido cuantificadas ni aclaradas. Tras esto, el actor emprendió un viaje rumbo a su residencia en Nueva York.

El rodaje no era el mismo en el que participaban Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons, quienes esta semana protagonizaron la primera imagen del filme, que a su vez fue liberada por su propio director.

El viaje del italoamericano, sin embargo, fue sólo adelantado en su ejecución, ya que este estaba programado con anterioridad en la agenda de los productores.

Por lo mismo, el incidente no se traducirá en un retraso en la filmación de “Killers of the Flower Moon”, ni mucho menos en su estreno, aseguran.

La película se basa en el libro “Los asesinos de la luna de las flores: los crímenes en la nación Osage y el nación Osage y el nacimiento del FBI”, investigación de David Gann que narra una saga de asesinatos perpetrados por dichos agentes a inicios de la década del 20, en Oklahoma, con el negocio del petróleo como telón de fondo.