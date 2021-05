Gracias a la técnica de inteligencia artificial “deepfake”, el recordado personaje latinoamericano “Cantinflas” regresó a la vida en el marco de un spot publicitario para una cadena de supermercados.

En la secuencia, patrocinada por el conglomerado Soriano, el mítico azteca se mueve y dedica unas palabras a la audiencia con su particular timbre de voz en una escena completamente irreal.

“¿Quiubo chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano”, dice Mario Moreno, el comediante detrás de Cantinflas.

La publicidad apunta a realzar la cultura azteca y su particularidad en el mundo, con un mensaje dirigido exclusivamente a sus cultores a través de un ícono de la “mexicanidad”.

“Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, qué se yo, que nos hace bien diferentes pero bien mexicanos… Aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos”, agrega en el video de un minuto.

El deepfake (acrónimo del idioma inglés formado entre las palabras fake, “falsificación”, y deep learning, “aprendizaje profundo”), consiste en la unión de imágenes y grabaciones de un individuo por medio de técnicas de inteligencia artificial, con el fin de generar nuevas secuencias del mismo.

Uno de los casos más populares de deepfake fue el de Carrie Fisher en la película “Rogue One”, donde se vio en pantalla personificando a la Princesa Leia meses después de su muerte.

