A través de las plataformas virtuales de Teatro Regional del Bíobío, este viernes podrá verse de manera liberada los registros de la intervención que sitúa en distintas partes de la ciudad, a cinco performers convertidos en peces. “Buscamos otras dimensiones posibles dentro del espacio público”, declaran.

Siguiendo los movimientos de la gente e invitando a pensar otra forma de habitar los espacios públicos, el colectivo chileno de performance, Complejo Conejo, presenta Peces Caminando!; videoperformance que muestra a cinco intérpretes convertidos en un cardumen que transita y se desplaza por la ciudad.

Inspirados en su performance homónima, este material es la primera apuesta de Complejo Conejo en una plataforma digital. “Es un material nuevo y complementario a la performance que realizamos en la calle, que ofrece otra mirada a los espacios públicos, además de tener un alcance mayor con respecto a la audiencia. El plus es que cuenta con el ojo audiovisual de Andrés Valenzuela, cineasta que lleva adelante Registro Contracultural, proyecto dedicado a grabar distintos trabajos performáticos”, comenta su director, Pedro Gramegna.

Sin ánimo de reemplazar la presencialidad, desde su producción señalan que las cápsulas aparecen como una alternativa a las funciones que no pueden llevarse a cabo debido al contexto sanitario. “Nos entregan también la oportunidad de experimentar un formato en el que no habíamos explorado antes, que es el audiovisual. Es por esto que están pensadas en lugares donde normalmente no haríamos la performance, para así buscar otras dimensiones posibles”.

Coordenadas

Viernes 9 de abril, 20:00 horas. Función en colaboración con el Teatro Regional del Bío-Bío, Concepción https://teatrobiobio.cl/

Jueves 15 de abril, 19:00 horas. Función en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso, Valparaíso. https://parquecultural.cl/

Las transmisiones serán por las plataformas virtuales de los centros culturales respectivos y contarán, además, con un conversatorio posterior a cada función.