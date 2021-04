En “La Pasión de Cristo” (Ediciones UC, 2021), el sacerdote del Opus Dei José Miguel Ibáñez Langlois (el célebre “Ignacio Valente”, crítico literario y pseudónimo histórico de las letras locales), se propuso una tarea que por muy razonable que parezca no había sido abordada desde la densidad de su naturaleza: narrar en lenguaje coloquial y llano el misterio e hito fundamental de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

“Vengo meditando sobre el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro señor Jesucristo casi 70 años”, cuenta a BioBioChile el sacerdote que ya cruza las seis décadas de magisterio sobre el origen de esta publicación, hoy disponible en las principales librerías del país.

“Yo tenía escritos sobre la Pasión, aunque no de este género. Hay libros estupendos, hay clásicos, voy a mencionar dos: el libro del padre Luis de La Palma, que se llama La Pasión de Cristo, y el libro de San Alfonso María de Ligorio, pero corresponden a un lenguaje que hoy no se habla, y están dirigidos y escritos desde una sensibilidad que ha quedado lejos de nosotros”, dice.

“Yo echaba de menos un libro sobre la Pasión, no circunstancial, sino más completo, más temático, sobre el misterio de Cristo en la cruz adecuado a nuestros días. Y eso, me refiero al lenguaje, de una manera simple, clara, directa y sin tecnicismos”, agrega Ibáñez Langlois, poeta y teólogo, académico de la Universidad de Los Andes y miembro del directorio de la Fundación Nicanor Parra (de quien se convirtió en divulgador y uno de sus amigos).

Entre las 204 páginas de “La Pasión de Cristo”, el autor narra el devenir de los últimos días de Jesús basándose en los cuatro evangelios y las Cartas de San Pablo, con simpleza, citas reducidas a coordenadas bíblicas y un “tanto de glosa espiritual, de imaginación y de afectividad personal que consideré adecuado para vislumbrar la insondable riqueza de los Evangelios, pero siempre al hilo de su relato”, evitando de plano cualquier atisbo de fantasía o novela sin “afán alguno de erudición ni de exégesis”.

La premisa -ambiciosa en su sencillez- queda cumplida. A pesar que no cree que el desconocimiento de los católicos sobre sus propios mitos se explique en la complejidad de la narrativa de sus relatos, sí ve esto como un factor a considerar.

“No creo que sea la razón principal, aunque es una razón, sin duda”, advierte. “Me parece que toda una cultura, una civilización, la nuestra, ha sufrido este proceso de secularización: de alejamiento del sentido de lo sagrado, del sentido del pecado, y un alejamiento del sentido del dolor y de ese sentido particular del dolor, que se encuentra en los evangelios. Y en general, de la sagrada escritura”.

“Es un alejamiento más radical: no se refiere a un lenguaje, a un tema en particular, sino a la pérdida del sentido del pecado y de Dios. Y obviamente, en ese contexto, la Pasión de Cristo tiene menos significado. Pero por otra parte, en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana ese significado es pleno, solo que es minoritario en relación a lo que era hace 20, 30, 40 años, tal como me ha tocado vivirlo a mí”.

(P): ¿Cuál es el pasaje de la Pasión que más lo conmueve?

(R): “Hay muchos. Yo le podría citar de una manera especial La Agonía del Huerto, las tristezas de muerte que sufre Jesús, no porque vea venir, como de hecho ve venir, el enorme sufrimiento físico que le espera desde el prendimiento del huerto hasta el último grito suyo en la cruz, porque era un hombre fuerte que no se desfondaba por el hecho de esperar tanto dolor físico, sino más bien es una angustia de muerte por lo que él lleva encima, en su conciencia, el peso de todos los pecados del mundo. Desde el primer pecado de Adán hasta el último cometido en la historia. Esos pecados que pesan sobre su corazón como suyos propios; esos son los que lo llevan a esas angustias de muerte, e incluso a transpirar sangre. Un fenómeno conocido, la hematidrosis, rarísimo porque sólo ocurre en los extremos de la angustia.

La angustia de Cristo en el huerto es un pasaje que a mí siempre me ha conmovido, y a tantos y tantos fieles. Ese es uno, pero no es el único, porque no hay pasaje de la Pasión que no pueda conmover el corazón humano y cristiano. Hay otros pasajes que no son menos conmovedores. El último de todos, el que Jesús expresa en esta palabra misteriosa: “Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado”. Son palabras misteriosísimas en las que Jesús expresa la prueba final y la más dolorosa de las que sufrió. La sensación de, cómo llamarlo, ‘noche oscura del alma’, que es lo que llamamos habitualmente en el caso de los místicos cuando se les retira todo sentimiento religioso y el alma queda como vacía de Dios, por lo menos la sensibilidad, no el espíritu”.

Hay muchas imágenes de la Pasión que desde la distancia se ven muy poéticas (como la sudoración de sangre), y que incluso podrían evocar el éxtasis de los Cantos de Ezra Pound, por ejemplo. ¿Cuánto cree que hay de poesía en “La Pasión de Cristo”?

“Pasa que los Cantos desde mi punto de vista son casi indescifrables… Pero en todo caso yo entiendo que no debe hacerse literatura con la Pasión, en el sentido de usar la Pasión como para hacer poesía u otro género, pero por otra parte está claro que toda realidad profunda que haya padecido el genero humano, no puede dejar de tener una dimensión literaria, entre otra cosas, porque tanto se ha escrito sobre ello. Quizás se trata de belleza literaria… La idea de hacer literatura con la Pasión no me gusta, pero una vez narrando los hechos, con palabras, si se trata de ellas, hay literatura, y hay mejores y peores relatos de la Pasión del Señor, como hay mejores y peores relatos de la vida de Cristo”.

¿Cómo aconseja observar la Pasión de Cristo hoy, desde la pandemia?

“Esto me recuerda una frase famosa que dice así: “Cristo está en agonía hasta el fin del mundo”. La Pasión de Cristo no es algo que se cerrara en un determinado momento de vida, muerte o resurrección en Jerusalén. Dado que es el hijo eterno del padre eterno, hay misteriosamente una prolongación de la Pasión de Cristo a lo largo de los siglos en todo sufrimiento humano. En el caso específico de la pandemia, bueno, es obvio que cuando un cristiano la sufre, y hay tantos grados de sufrimiento relacionados a la cuestión sanitaria, algunos sumamente extremos por el estado de salud pero también por la cesantía, por la pobreza, por la angustia de la familia; ahora todo eso tiene que ser incorporado en la vida cristiana a la Pasión, porque ahí encuentra su sentido, como por lo demás todo dolor humano.

“En la Pasión de Cristo está la clave del sentido del dolor en el mundo. Y puesto que este último año hemos conocido más de cerca esta forma particular del dolor, es evidente que un cristiano, y conozco a tantos que lo han hecho así, han padecido esta situación con los ojos puestos en la cruz de Cristo, sin hacer drama, sin exagerar, pero al mismo tiempo buscando el sentido de un acontecimiento misterioso del que yo mismo no sabría dar una explicación. Porque yo no sé por qué o para qué la Providencia nos manda esto. Sólo sé que es una parte de la Pasión de Cristo que se prolonga entre la vida de cada uno de nosotros, y que es para un mayor bien nuestro, aunque no se nos diga cuál es ese bien, y cuándo llega a nosotros”.

Es imposible que se transmita la gracia de Dios por vía telemática

¿Cómo podría resumir su último año en cuarentena?

“He seguido ejerciendo el ministerio sacerdotal de la manera como he podido, a veces de forma presencial, otras muchas veces por Zoom, virtualmente, pero lo he seguido ejerciendo y me ha tomado una gran parte del tiempo de esta pandemia. Por otra parte, no he dejado de escribir, lo he estado haciendo antes y he tenido más tiempo de hacerlo ahora y he seguido escribiendo, tanto de literatura como de materias espirituales, confesionales, pastorales”.

¿Ha escrito sobre la pandemia? ¿Lo ha inspirado esta?

“No particularmente, sino lo que venía escribiendo y lo que sigo escribiendo ahora. Cuando se trata del ministerio sacerdotal es distinto: ahí tengo en cuenta la situación de la pandemia tanto en las personas a las que se dirige como en la situación de la iglesia, el país y el mundo entero. No he escrito sobre la pandemia, pero he predicado y he hablado con muchísima gente”.

¿Imagina un mundo con sacramentos por Zoom? ¿Puede hacerse una confesión por vía telemática?

“Tanto la celebración eucarística, la misma confesión o la absolución de los pecados necesitan ser presenciales. Es imposible que se transmita la gracia de Dios por vía telemática. No hay sacramentos por esa vía. Hay lo que tantos fieles han buscado: misas, o han presenciado otros actos litúrgicos en la pantalla, pero eso es distinto a recibir los sacramentos… Eso es lo que más duele, a mí como sacerdote, no poder celebrar la misa, ni celebrar la comunión vía Zoom porque no es posible. Pero sí hablar mucho con la gente tanto por teléfono como por Zoom, para distintos públicos, sobre todo el que está ligado a la pastoral universitaria.

Humanidades en decadencia

¿Cuál es su visión sobre la nueva literatura chilena? ¿Cómo podría definir su presente?

“Mi idea personal es que vivimos un proceso de decadencia de las humanidades, lo que significa una decadencia de la literatura desde hace varias décadas, en la literatura universal y en la nacional, y en la poesía. Obvio que hay gente joven que escribe libros relativamente valiosos, pero ya no comparables con nuestra gran poesía, de hace varias décadas, así como tampoco la novela nuestra es comparable con la de hace algunas décadas, cosa que por lo demás creo que sucede con el mundo entero.

“Por ejemplo, los premios Nobel: llega un nuevo premio Nobel, uno se hace con algunos de los libros, de estos pro-hombres de la literatura actual, y uno dice no es lo que fueron, o a veces uno dice, simplemente, esto no me da para lectura, hasta aquí no más llego… En fin, es una visión que parece pesimista, pero creo que responde a un proceso objetivo de decadencia de las humanidades que no sólo abarca la literatura. También la gran pintura es de hace 50 años hacia atrás, la gran música es de hace 80 años hacia atrás, también la filosofía lo es. ¿Quiénes son los grandes filósofos, los últimos filósofos? Wittgenstein, Heidegger, no muchos más. Desde entonces hacia acá… Bueno, hay profesores de Filosofía, discípulos, pero los grandes filósofos… Yo desafío a cualquiera que me diga, de los últimos 40 años, quién es el gran filósofo… Son todos menores.

El Nobel ha dado venido premiando a autores que han interactuado con otros formatos, y que no vienen de escuelas tradicionales…

“En la medida que la poesía decae, en la medida en que la narrativa decae, se va a buscar grandes valores en cronistas, en el sentido más amplio de la palabra, como la autora bielorrusa Svetlana Alexievich, o como cantautores como Bob Dylan, que no sólo tiene música maravillosa, sino letras preciosas. Ahora, sería un poco excesivo decir que no hay gran poesía, que no hay gran narrativa, que sólo hay crónica y música, pero quizás esa es la razón de ser de esta búsqueda de grandes valores literarios, más allá de lo que clásicamente se ha considerado literatura, formalmente hablando.

Ha circulado un meme desde las cuentas de la Fundación Nicanor Parra donde se ve, en el lugar del monumento al general Baquedano, el emblemático “corazón” de los artefactos del antipoeta. Algunos, en redes, dicen que no es una mala idea. ¿Le gustaría ver un artefacto en ese lugar tan emblemático?

“Yo admiro la obra poética de Nicanor Parra, he trabajado dentro de la Fundación, pero no mezclaría el monumento a Baquedano con nada que tuviera que ver con Parra, no. Me parece excesivo. Aparte que en todo lo que hace Nicanor Parra, sea verbalmente, sea a través de objetos o artefactos, suele haber siempre una dimensión irónica que no me parece la más adecuada para Monumentos Nacionales. Son dos cosas, yo distingo… Es una figura que aúna a muchos chilenos, eso es muy cierto, pero la Plaza Baquedano tiene un sentido muy preciso por el lugar en que se encuentra emplazada en Santiago, y por toda mi admiración por Nicanor Parra, no. Son dos mundos, en realidad. Además que Parra se mataría de la risa sin duda con algo así”.

Como intelectual, ¿cuál es su opinión sobre la polémica que han suscitado las acusaciones de Guy Sorman contra Michel Foucault, de quien aseguró haber presenciado actos de pederastia?

“Una cosa es la vida de un filósofo, otra cosa es su obra filosófica. Es obvio que en él no se pueden separar, pero para nosotros son cosas distintas. Le voy a poner un ejemplo: hay un libro muy famoso de Paul Johnson que se llama Intelectuales, y donde hurga en la vida privada de grandes filósofos o escritores, sacándoles los trapos sucios… Eso no me gusta. Porque esos autores que el pone al desnudo de esa manera tienen una obra que tiene que ser valorada y calificada en su mérito propio, no por las virtudes o miserias de sus autores. Yo no tengo la menor simpatía por la persona de Foucault, ni por su vida, pero debo decir que su obra es otra cosa.