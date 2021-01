Hoy se lleva a cabo la segunda jornada de Santiago a Mil con intervenciones urbanas, obras digitales, Antof a Mil y toda la programación de teatroamil.tv, la que estará marcando esta jornada llena de actividades para iniciar la primera semana de este festival multiplataforma.

Entre lo más destacado que presenta el festival se encuentra “Khuyay. Amor, Amada, Amar”. El montaje, que estará disponible en teatroamil.tv y que forma parte de Territorios Creativos, es un homenaje teatral a la poeta iquiqueña Iris de Caro Castillo, quien murió en medio de la pandemia. La obra fue escrita y dirigida por Guillermo Ward.

En el ciclo de radioteatros destaca “Aguacero de mayo” de la compañía La Gaviota Podcast, que estará disponible gratis por teatroamil.tv. Definida como una “experiencia psicoacústica”, esta creación está estructurada a partir de episodios autobiográficos de la infancia de su autora, la dramaturga Leyla Selman, quien ha escrito sobre ellos en un intento por sanar la vida cuando ha sido fracturada tempranamente.

Se exhibirá además la segunda función de “Zoo Motel” de Thaddeus Phillips, dirigida por Tamara Mallarino. La obra, que comenzará a las 22:00 horas por Zoom, se comprende como una película cinemática analógica transformativa remota, es decir, en vivo y en directo, pero a miles de millas de distancia.

Otro imperdible de la jornada es la ópera “El Ruiseñor y otras Fábulas”, también disponible a través de teatroamil.tv y que, en el marco de Antofagasta a Mil, estará disponible de forma gratuita para los habitantes de la región de Antofagasta. Compuesta en 1908 por Igor Stravinsky, este espectáculo dirigido por Rober Lepage, es una producción que surge con colaboraciones desde Francia, Canadá y Rusia.

Funciones gratuitas

Digital

Teatro todo el día

Todo el día. “Khuyay. Amor, Amada, Amar”. De Compañía Teatro Viola Fénix y dirigida por Guillermo Ward. Chile. En teatroamil.tv.

Radioteatro todo el día en teatroamil.tv

“Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras”. De Carla Zúñiga y dirigido por Jesús Urqueta. Chile.

“Aguacero de mayo”. De La Gaviota Podcast. Chile.

“Neva”. De Guillermo Calderón, Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Después de mí, el diluvio”. De Lluïsa Cunillé. Dirección de Alejandro Castillo. Chile.

“Los Invasores”. De Egon Wolff, adaptación de Colectivo The Braiers. Chile

“El hámster del presidente”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Buchettino”. Dirección de Aline Kuppenheim, Coproducida Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Mañana es otro país”. De Teatro Real Flamenco de Bruselas (KVS) y dirigida por Michael De Cock. Bélgica, Chile.

“Neblina”. De Compañía La Otra Zapatilla y dirigida por Patricia Cabrera y Óscar Oviedo. Chile.

“L@s niñ@s del Winnipeg, teatro para navegar con los ojos cerrados”. De Compañía La Llave Maestra y Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“El taxi de los peluches”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Malú a Mil”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Néstor Cantillana. Chile.

“Seré un colibrí”. De Compañía La otra Zapatilla. Chile.

“Delirio”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Heidrun Breier, Dramaturgia de Falk Ric. Chile.

“La Pichintún-Radioteatro”. De Mariana Muñoz, coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

Danza todo el día en teatroamil.tv

“Videosferas”. De Cristian Hewitt. Chile.

“Proyecto memoria y presente”. De Carolina Bravo. Chile.

“Solo solos, trilogía de danza”. De Joel Inzunza Leal en Coproducción con M100 y Escenix. Chile.

“432”. De Amelia Ibáñez y Marcos Sánchez. Chile.

“Relatos de mundos posibles”. Por Flora Monsalve. Chile.

Video en teatroamil.tv

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Erika Stitches”. De Cecilia Bengolea. EE.UU.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Favorite Positions”. De Cecilia Bengolea. Argentina / Francia.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Lightning Dance”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.

Todo el día. “Retrospectiva Cecilia Bengolea: Shelly Belly Inna Real Life”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.