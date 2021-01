Obras de teatro, danza, música, ópera, circo, radioteatros, audio recorridos y experiencias en espacios no convencionales son parte de la XXVIII versión de Santiago a Mil, la más híbrida y multimedial del festival: un cruce entre lo digital y lo presencial.

Como todos los años, el festival se inició con un homenaje al actor, dramaturgo, coreógrafo y director de teatro Andrés Pérez, celebrando el Día del Patrimonio del Teatro, con actividades por Facebook Live y en distintos escenarios.

Desde la medianoche las personas pueden acceder a una potente programación nacional e internacional por Teatroamil.tv, se pudo escuchar Malú a Mil por Radio Bio-Bío y al mediodía la audiencia pudo conectarse por Facebook Live a la entrevista a los homenajeados de esta versión 2021: Teresa Ramos y Ángel Lattus, dos figuras claves en la historia teatral de nuestro país.

Hoy 31 Minutos, Delight Lab y más

Como parte de los espectáculos destacados y gratuitos, hoy a las 18.15 se transmitirá en vivo por la señal abierta de TVN el espectáculo “31 minutos: Don Quijote”.

Posteriormente las proyecciones urbanas de “Espíritu del agua” del colectivo Delight Lab tendrán lugar en una copa de agua en Maipú, cuya transmisión en vivo se realizará a las 21.40 por Facebook Live. A las 22 horas se suman a la transmisión online “Les Revenants” de Luciana Acuña y Alejo Moguillansky, una intervención argentina que mezcla de danza y cine, en la que bailarinas y bailarines vuelven a la vida proyectados en lugares públicos.

Hoy: Teatro a Mil en Antofagasta

Digital

19:00 h. “Tú no tienes Corazón”. De Felipe Gallegos y Ornella Rocco con Compañía Club de Lectura. Chile. Transmisión gratis sólo en la región de Antofagasta por teatroamil.tv.

21:00 h. “Ella lo Ama”. De Daniel Veronese. Argentina, Chile. Gratis, transmisión únicamente en la región de Antofagasta por teatroamil.tv.

Gratis: Digital, tv y radio

Teatro

Todo el día: “Khuyay. Amor, Amada, Amar”. De Compañía Teatro Viola Fénix y dirigida por Guillermo Ward. Chile. En teatroamil.tv.

Radioteatro, danza y video todo el día en teatroamil.tv

Radioteatro

“Nunca Nadie va a Llorar por Mujeres como Nosotras”. De Carla Zúñiga y dirigido por Jesús Urqueta. Chile.

“Aguacero de Mayo”. De La Gaviota Podcast. Chile.

“Neva”. De Guillermo Calderón, Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Después de mí, el diluvio”. De Lluïsa Cunillé, dirección Alejandro Castillo. Chile.

“Los Invasores”. De Egon Wolff, adaptación Colectivo The Braiers. Chile.

“El hámster del presidente”. De Compañía Teatro y su Doble, dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Buchettino”. Dirección Aline Kuppenheim, Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Mañana es otro país”. De Teatro Real Flamenco de Bruselas (KVS) y dirigida por Michael De Cock. Bélgica, Chile.

“Neblina”. De Compañía La Otra Zapatilla y dirigida por Patricia Cabrera y Óscar Oviedo. Chile.

“L@s niñ@s del Winnipeg, teatro para navegar con los ojos cerrados”. De Compañía La Llave Maestra, coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“El Taxi de los Peluches”. De Compañía Teatro y su Doble, dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Malú a Mil”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Néstor Cantillana. Chile.

“Seré un Colibrí”. Por Compañía La otra Zapatilla. Chile.

“Delirio”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Heidrun Breier, Dramaturgia de Falk Ric. Chile.

“La Pichintún”. Por Mariana Muñoz y Fundación Teatro a Mil. Chile.

Danza

“Videosferas”. De Cristian Hewitt. Chile.

“Proyecto Memoria y Presente”. De Carolina Bravo. Chile.

“Solo Solos, Trilogía de Danza”. De Joel Inzunza Leal en Coproducción con M100 y Escenix. Chile.

“432”. De Amelia Ibáñez y Marcos Sánchez. Chile.

“Relatos de Mundos Posibles”. De Flora Monsalve. Chile.

Video

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Erika Stitches”. De Cecilia Bengolea. EE.UU.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Favorite Positions”. De Cecilia Bengolea. Argentina | Francia.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Lightning Dance”. De Cecilia Bengolea. Jamaica. En teatroamil.tv.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Shelly Belly Inna Real Life”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.

Funciones digitales pagadas

Teatro

19:00 h. “Tú no tienes Corazón”. De Felipe Gallegos y Ornella Rocco con Compañía Club de Lectura. Chile. En teatroamil.tv.

22:00 h. “Zoo Motel”. De Thaddeus Phillips y dirigida por Tamara Mallarino. EE.UU. Transmitida por ZOOM.

Todo el día. “Calacas”. De Bartabas con Teatro Ecuestre Zígaro. Francia. En teatroamil.tv.

Ópera y danza todo el día en teatroamil.tv

“Requiem”. De Wolfgang Amadeus Mozart, dirección musical Raphael Pichon, Dirección de escena Romeo Castellucci. Francia.

“Elektra”. De Richard Strauss, dirección musical Esa-Pekka Salonen, dirección artística Patrice Chéreau. Francia.

“Carmen”. De Georges Bizet, dirección musical Pablo Heras-Casado, dirección de escena Dmitri Tcherniakov. Francia.

“El Ruiseñor y otras Fábulas”. De Igor Stravinsky, dirigida por Robert Lepage. Canadá, Francia, Rusia.

Danza

“Golgota”. De Bartabas. Francia.

“Blanche Neige”. Por Angelin Preljocaj. Francia.