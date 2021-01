Este jueves se confirmó el fallecimiento del reconocido y enigmático rapero y productor británico MF Doom.

La información sobre su deceso fue dada a conocer por su esposa Jasmine a través de las redes sociales, señalando que Daniel Dumile -su verdadero nombre- murió el pasado 31 de octubre.

“El mejor esposo, padre, maestro, estudiante, socio comercial, amante y amigo que jamás podría pedir”, comenzó señalando.

“Gracias por todas las cosas que me mostraste, me enseñaste y me diste a mi, a nuestros hijos y a nuestra familia”, agregó.

“Gracias por enseñarme cómo perdonar a los seres y darme otra oportunidad, no ser tan rápido en juzgar y descartar. Gracias por mostrar cómo no tener miedo de amar y ser la mejor persona que podría ser”, continuó.

A lo largo de su carrera, MF Doom, de 49 años, publicó seis álbum aunque con diferentes pseudónimos. A su vez, colaboró en diversos proyectos con artistas como Gorillaz y Masta Ace, entre otros.

Cabe señalar que por el momento no se conocen las causas de su fallecimiento.