Cada semana, la revista Billboard publica el ranking Hot 100, que muestra las canciones más populares en Estados Unidos. En la semana del 19 de noviembre de 2023, el primer lugar lo ocupa “Cruel Summer” de Taylor Swift, seguido por “Lovin On Me” de Jack Harlow y “Paint The Town Red” de Doja Cat.

El ranking completo es el siguiente:

1. ‘Cruel Summer‘ de Taylor Swift

2. ‘Lovin On Me‘ de Jack Harlow

3. ‘Paint The Town Red‘ de Doja Cat

4. ‘Snooze‘ de SZA

5. ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]’ de Taylor Swift

6. ‘I Remember Everything‘ de Zach Bryan con Kacey Musgraves

7. ‘Fast Car‘ de Luke Combs

8. ‘Greedy‘ de Tate McRae

9. ‘Last Night‘ de Morgan Wallen

10. ‘Thinkin’ Bout Me‘ de Morgan Wallen

11. ‘Houdini‘ de Dua Lipa

12. ‘White Horse‘ de Chris Stapleton

13. ‘Need A Favor‘ de Jelly Roll

14. ‘Agora Hills‘ de Doja Cat

15. ‘Water‘ de Tyla

16. ‘Rich Baby Daddy‘ de Drake con Sexyy Red y SZA

17. ‘All I Want For Christmas Is You‘ de Mariah Carey

18. ‘Fukumean‘ de Gunna

19. ‘Save Me‘ de Jelly Roll con Lainey Wilson

20. ‘Dance The Night‘ de Dua Lipa

El ranking Hot 100 de Billboard es considerado uno de los indicadores más importantes de la popularidad de las canciones en Estados Unidos. Se basa en la combinación de factores como las ventas, las reproducciones en streaming y las emisiones en radio. Este ranking refleja los gustos musicales del público y también puede influir en la promoción y el éxito de los artistas. Es una herramienta clave para la industria musical y permite a los seguidores estar al tanto de las tendencias y novedades en el mundo de la música.