El ranking Top Latin Songs de Billboard correspondiente a la semana del 15 de octubre de 2023 ha sido revelado, mostrando las canciones más populares en el ámbito latino. Este ranking es una referencia importante para medir el éxito y la popularidad de los artistas y sus canciones en el mercado musical.

En el primer lugar de la lista se encuentra ‘Gently’ de Drake en colaboración con Bad Bunny, seguido de ‘Qlona’ de Karol G y Peso Pluma en el segundo lugar. En el tercer lugar se encuentra ‘Lady Gaga’ de Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H, mientras que en el cuarto lugar está ‘Ella Baila Sola’ de Eslabon Armado en colaboración con Peso Pluma.

A continuación, se presenta el ranking completo de las 20 canciones más populares en el ámbito latino según Billboard:

1. ‘Gently’ by Drake Featuring Bad Bunny

2. ‘Qlona’ by Karol G & Peso Pluma

3. ‘Lady Gaga’ by Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H

4. ‘Ella Baila Sola’ by Eslabon Armado X Peso Pluma

5. ‘Un Preview’ by Bad Bunny

6. ‘LaLa’ by Myke Towers

7. ‘La Bebe’ by Yng Lvcas x Peso Pluma

8. ‘Segun Quien’ by Maluma & Carin Leon

9. ‘Un x100to’ by Grupo Frontera X Bad Bunny

10. ‘El Amor de Su Vida’ by Grupo Frontera & Grupo Firme

11. ‘Mi Ex Tenia Razon’ by Karol G

12. ‘Y Lloro’ by Junior H

13. ‘Where She Goes’ by Bad Bunny

14. ‘Bipolar’ by Peso Pluma x Jasiel Nunez x Junior H

15. ‘Sabor Fresa’ by Fuerza Regida

16. ‘Que Onda’ by Calle 24 x Chino Pacas x Fuerza Regida

17. ‘Tulum’ by Peso Pluma & Grupo Frontera

18. ‘Rubicon’ by Peso Pluma

19. ‘$ad Boyz II’ by Junior H

20. ‘Lagunas’ by Peso Pluma & Jasiel Nunez

El ranking latino de la Billboard es una referencia fundamental para medir la popularidad y el impacto de las canciones en el ámbito latino. Billboard, reconocida revista musical, recopila datos de ventas, reproducciones en streaming y radiodifusión para determinar las canciones más populares en el mercado latino.

Este ranking es relevante tanto para los artistas como para la industria musical, ya que les permite conocer cuáles son las canciones más exitosas y qué artistas están destacando en el ámbito latino. Además, el ranking también influye en la toma de decisiones de las estaciones de radio y plataformas de streaming, quienes utilizan esta información para determinar qué canciones incluir en sus listas de reproducción y programación.

En resumen, el ranking Top Latin Songs de Billboard es una herramienta importante para medir el éxito y la popularidad de las canciones y artistas en el ámbito latino, proporcionando una referencia clave para la industria musical y los amantes de la música latina.