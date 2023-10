El ranking Hot 100 de Billboard correspondiente a la semana del 15 de octubre de 2023 ha sido publicado, y como era de esperar, el rapero canadiense Drake se encuentra dominando la lista con múltiples canciones en los primeros puestos.

En el primer lugar se encuentra “First Person Shooter” de Drake en colaboración con J. Cole, seguida de cerca por “IDGAF” de Drake junto a Yeat en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra “Virginia Beach” también de Drake, consolidando su presencia en el podio.

A continuación, se presenta el ranking completo:

1. ‘First Person Shooter’ by Drake Featuring J. Cole

2. ‘IDGAF’ by Drake Featuring Yeat

3. ‘Virginia Beach’ by Drake

4. ‘Paint The Town Red’ by Doja Cat

5. ‘Calling For You’ by Drake Featuring 21 Savage

6. ‘Slime You Out’ by Drake Featuring SZA

7. ‘Snooze’ by SZA

8. ‘Daylight’ by Drake

9. ‘Cruel Summer’ by Taylor Swift

10. ‘Fear Of Heights’ by Drake

11. ‘Rich Baby Daddy’ by Drake Featuring Sexyy Red & SZA

12. ‘Gently’ by Drake Featuring Bad Bunny

13. ‘Fast Car’ by Luke Combs

14. ‘I Remember Everything’ by Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves

15. ‘Amen’ by Drake Featuring Teezo Touchdown

16. ‘7969 Santa’ by Drake

17. ‘8am In Charlotte’ by Drake

18. ‘What Would Pluto Do’ by Drake

19. ‘Last Night’ by Morgan Wallen

20. ‘Bahamas Promises’ by Drake

El ranking Hot 100 de Billboard es una lista que clasifica las canciones más populares en los Estados Unidos en función de su rendimiento en ventas, transmisiones y reproducciones en radio. Es considerado uno de los rankings más influyentes y prestigiosos de la industria musical a nivel mundial.

La relevancia de este ranking radica en que refleja las tendencias y preferencias musicales del público, así como el impacto de las canciones en la cultura popular. Además, el Hot 100 es utilizado como una herramienta para medir el éxito y la popularidad de los artistas, ya que estar en la lista es un indicador de la aceptación y el reconocimiento de su música a nivel masivo.

Para los artistas, lograr ingresar y mantenerse en el Hot 100 de Billboard es un logro significativo, ya que implica una mayor visibilidad y exposición mediática, lo que puede traducirse en oportunidades de negocio y mayor alcance de su música. Asimismo, el ranking es seguido de cerca por la industria musical, los fanáticos y los medios de comunicación, quienes encuentran en él una referencia confiable para conocer las canciones más populares del momento.