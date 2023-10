El ranking Global 20 de Billboard correspondiente a la semana del 15 de octubre de 2023 ha sido publicado, y trae consigo algunas sorpresas y cambios en la lista de las canciones más populares a nivel mundial. Este ranking es elaborado por la prestigiosa revista Billboard, reconocida por su influencia en la industria musical y su capacidad para medir el éxito de los artistas y sus canciones.

En el primer lugar de esta semana se encuentra “IDGAF” de Drake Featuring Yeat, seguida de cerca por “First Person Shooter” de Drake Featuring J. Cole en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra “Paint The Town Red” de Doja Cat, mientras que en el cuarto lugar se encuentra “Virginia Beach” de Drake. El quinto lugar es ocupado por “3D” de Jung Kook & Jack Harlow, y en el sexto lugar se encuentra “Greedy” de Tate McRae.

Continuando con el ranking, en el séptimo lugar se encuentra “You & Me” de Jennie, seguida de “Seven” de Jung Kook Featuring Latto en el octavo lugar. En el noveno lugar se encuentra “Calling For You” de Drake Featuring 21 Savage, mientras que en el décimo lugar se encuentra “Gently” de Drake Featuring Bad Bunny.

En el puesto número once se encuentra “Slime You Out” de Drake Featuring SZA, seguida de “Daylight” de Drake en el puesto número doce. En el puesto número trece se encuentra “Fear Of Heights” de Drake, seguida de “Cruel Summer” de Taylor Swift en el puesto número catorce. En el puesto número quince se encuentra “Strangers” de Kenya Grace, seguida de “Rich Baby Daddy” de Drake Featuring Sexyy Red & SZA en el puesto número dieciséis.

Continuando con el ranking, en el puesto número diecisiete se encuentra “Si No Estas” de Inigo Quintero, seguida de “Amen” de Drake Featuring Teezo Touchdown en el puesto número dieciocho. En el puesto número diecinueve se encuentra “7969 Santa” de Drake, y finalmente en el puesto número veinte se encuentra “Qlona” de Karol G & Peso Pluma.

El ranking Global 20 de Billboard es una lista que muestra las canciones más populares a nivel mundial en una determinada semana. Esta lista es elaborada por Billboard, una revista especializada en música que ha sido reconocida por su influencia en la industria musical. El ranking se basa en diferentes factores como las ventas de canciones, las reproducciones en plataformas de streaming y la popularidad en las radios.

La relevancia de este ranking radica en que refleja las tendencias y preferencias musicales a nivel global, permitiendo a los artistas y a la industria musical conocer cuáles son las canciones más exitosas en diferentes países y regiones. Además, este ranking también es utilizado como una herramienta para medir el éxito y la popularidad de los artistas, ya que estar en los primeros lugares de la lista significa un reconocimiento y una mayor visibilidad en la industria.