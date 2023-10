El último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times, publicado este miércoles 18 de octubre de 2023, nos muestra los títulos más populares y vendidos en Estados Unidos en esta categoría. A continuación, presentamos los libros que se encuentran en los primeros lugares de la lista, junto con una breve descripción de cada uno.

En la posición número 1, se encuentra el libro “Killers Of The Flower Moon” del autor David Grann, publicado por la editorial Doubleday. Este libro relata una serie de asesinatos ocurridos en la década de 1920 en Oklahoma, donde los objetivos eran los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo. Esta obra lleva 98 semanas en el ranking y la semana pasada ocupaba la posición número 3.

En la posición número 2, encontramos el libro “Enough” de Cassidy Hutchinson, publicado por Simon & Schuster. La autora, quien fue asistente especial del presidente Trump y jefa de gabinete de Mark Meadows, detalla los eventos que rodearon la crisis de conciencia que enfrentó. Este libro lleva 3 semanas en el ranking y la semana pasada ocupaba la posición número 6.

En la posición número 3, se encuentra el libro “Elon Musk” de Walter Isaacson, también publicado por Simon & Schuster. En esta obra, el autor traza la vida de Musk y resume su trabajo en vehículos eléctricos, exploración espacial privada e inteligencia artificial. Este libro lleva 5 semanas en el ranking y la semana pasada ocupaba la posición número 5.

En la posición número 4, encontramos el libro “Killing The Witches” de Bill O’Reilly y Martin Dugard, publicado por St. Martin’s. Este es el decimotercer libro de la serie “Killing” del comentarista conservador, y retrata los eventos ocurridos en 1692 y 1693 en Salem Village, Massachusetts. Este libro lleva 3 semanas en el ranking y la semana pasada ocupaba la posición número 4.

Finalmente, en la posición número 5, se encuentra el libro “Going Infinite” de Michael Lewis, publicado por Norton. El autor, conocido por obras como “The Big Short” y “The Premonition”, narra el ascenso y caída de Sam Bankman-Fried y FTX. Este libro lleva 2 semanas en el ranking y la semana pasada ocupaba la posición número 1.

El ranking Bestsellers del New York Times es una lista semanal que clasifica los libros más vendidos en Estados Unidos en diferentes categorías, incluyendo ficción y no ficción. Esta lista es considerada una referencia importante en la industria editorial, ya que refleja las preferencias y tendencias de los lectores. Los libros que aparecen en este ranking suelen recibir una mayor atención mediática y pueden aumentar sus ventas significativamente. Además, el ranking Bestsellers del New York Times es utilizado por los lectores como una guía para descubrir nuevos libros y autores populares.