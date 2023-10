El ránking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 8 de octubre de 2023 ha sido publicado, revelando los álbumes más vendidos en Estados Unidos en dicho período. Esta lista es considerada una referencia importante en la industria musical, ya que refleja el éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

En el primer lugar de este ránking se encuentra ‘Autumn Variations’ de Ed Sheeran, seguido por ‘Guts’ de Olivia Rodrigo en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra ‘Golden Age: The 4th Album’ de NCT, mientras que en el cuarto lugar se encuentra ‘A Symphonic Celebration: Music From The Studio Ghibli Films Of Hayao…’ de Joe Hisaishi y la Royal Philharmonic Orchestra. El quinto lugar es ocupado por ‘Cousin’ de Wilco.

A continuación, se presenta el resto del ránking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 8 de octubre de 2023:

6. ‘Dookie’ de Green Day

7. ‘Wake Of The Flood’ de Grateful Dead

8. ‘Southeastern’ de Jason Isbell

9. ‘Hellboy’ de Lil Peep

10. ‘Layover (EP)’ de V

11. ‘Bangerz’ de Miley Cyrus

12. ‘Lover’ de Taylor Swift

13. ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift

14. ‘Ultraviolence’ de Lana Del Rey

15. ‘Midnights’ de Taylor Swift

16. ‘2nd EP ‘Get Up” de NewJeans

17. ‘Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas’ (Soundtrack)

18. ‘Always Yours: Japan Best Album’ de SEVENTEEN

19. ‘A Beautiful Blur’ de LANY

20. ‘Folklore’ de Taylor Swift.

El ránking Top Album Sales de Billboard es una lista que se actualiza semanalmente y muestra los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Esta clasificación se basa en las ventas físicas y digitales de los álbumes, así como en el número de reproducciones en streaming y las descargas digitales. Es una referencia importante para la industria musical, ya que refleja el éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

El ránking Top Album Sales de Billboard es relevante tanto para los artistas como para los fanáticos de la música, ya que permite conocer cuáles son los álbumes más populares y exitosos en el mercado. Además, esta lista puede influir en la promoción y la visibilidad de los artistas, ya que estar en los primeros lugares puede significar un impulso en su carrera y un mayor reconocimiento por parte del público. Asimismo, este ránking también es utilizado por la industria musical para evaluar el rendimiento de los artistas y tomar decisiones estratégicas en cuanto a promoción y lanzamientos futuros.