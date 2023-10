El ranking Hot 100 de Billboard correspondiente a la semana del 8 de octubre de 2023 ha sido revelado y trae consigo una variedad de canciones que se han posicionado como las más populares en Estados Unidos. A continuación, te presentamos la lista completa:

1. ‘Paint The Town Red’ de Doja Cat

2. ‘Snooze’ de SZA

3. ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift

4. ‘Fast Car’ de Luke Combs

5. ‘3D’ de Jung Kook & Jack Harlow

6. ‘I Remember Everything’ de Zach Bryan con la colaboración de Kacey Musgraves

7. ‘Last Night’ de Morgan Wallen

8. ‘Fukumean’ de Gunna

9. ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo

10. ‘Calm Down’ de Rema & Selena Gomez

11. ‘Dance The Night’ de Dua Lipa

12. ‘Barbie World’ de Nicki Minaj & Ice Spice con Aqua

13. ‘Thinkin’ Bout Me’ de Morgan Wallen

14. ‘Greedy’ de Tate McRae

15. ‘Flowers’ de Miley Cyrus

16. ‘Religiously’ de Bailey Zimmerman

17. ‘Need A Favor’ de Jelly Roll

18. ‘Slime You Out’ de Drake con la colaboración de SZA

19. ‘Bad Idea Right?’ de Olivia Rodrigo

20. ‘Anti-Hero’ de Taylor Swift

El ranking Hot 100 de Billboard es una lista semanal que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos. Se basa en una combinación de factores, incluyendo las ventas de canciones, la reproducción en streaming, la cantidad de veces que una canción es escuchada en la radio y las descargas digitales. Este ranking es ampliamente reconocido y seguido en la industria musical, ya que refleja la popularidad y el impacto de las canciones en el público.

La relevancia del ranking Hot 100 de Billboard radica en su capacidad para mostrar las tendencias musicales y el éxito comercial de los artistas. Es una herramienta importante para la industria, ya que permite identificar qué canciones están siendo más consumidas y cuáles son las que están generando mayor impacto en el público. Además, el ranking también es utilizado como una medida de éxito y reconocimiento para los artistas, ya que estar en la lista es un indicativo de su popularidad y alcance en el mercado musical.