El último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times, publicado este miércoles 11 de octubre de 2023, nos muestra los libros más populares y vendidos en Estados Unidos en esta categoría. Estos rankings son una referencia importante para los lectores y la industria editorial, ya que reflejan las preferencias y tendencias literarias del momento.

En el primer lugar de la lista se encuentra el libro “Going Infinite” del autor Michael Lewis, publicado por la editorial Norton. En esta obra, el autor de “The Big Short” y “The Premonition” narra la historia del ascenso y caída de Sam Bankman-Fried y FTX. Este libro ha debutado en el ranking esta semana, ocupando la posición número 1.

En el segundo lugar se encuentra el libro “The Democrat Party Hates America” del autor Mark R. Levin, publicado por Threshold Editions. Levin, conocido por ser presentador de Fox News y autor de “American Marxism”, argumenta en esta obra a favor de la derrota del Partido Demócrata. Este libro ha bajado dos posiciones desde la semana pasada, ocupando ahora el puesto número 3. Lleva tres semanas en el ranking.

En el tercer lugar encontramos el libro “Killers Of The Flower Moon” del autor David Grann, publicado por Doubleday. Esta obra relata una serie de asesinatos ocurridos en la década de 1920 en Oklahoma, dirigidos hacia los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo. A pesar de llevar 97 semanas en el ranking, ha subido cuatro posiciones desde la semana pasada, ocupando ahora el puesto número 6.

En el cuarto lugar se encuentra el libro “Killing The Witches” de los autores Bill O’Reilly y Martin Dugard, publicado por St. Martin’s. Este es el decimotercer libro de la serie “Killing” del comentarista conservador, y retrata los eventos ocurridos en Salem Village, Massachusetts, en los años 1692 y 1693. Este libro ha bajado dos posiciones desde la semana pasada, ocupando ahora el puesto número 2. Lleva dos semanas en el ranking.

Finalmente, en el quinto lugar encontramos el libro “Elon Musk” del autor Walter Isaacson, publicado por Simon & Schuster. En esta obra, el autor de “The Code Breaker” traza la vida de Musk y resume su trabajo en vehículos eléctricos, exploración espacial privada e inteligencia artificial. Este libro ha subido una posición desde la semana pasada, ocupando ahora el puesto número 5. Lleva cuatro semanas en el ranking.

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante en el mundo editorial, ya que refleja los libros más vendidos y populares en Estados Unidos. Estos rankings son seguidos tanto por los lectores, que buscan recomendaciones de libros, como por los profesionales de la industria, que buscan identificar tendencias y autores destacados. Además, el hecho de aparecer en este ranking puede significar un impulso significativo en las ventas y la visibilidad de un libro.

