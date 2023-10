El ranking Top Album Sales de Billboard correspondiente a la semana del 1 de octubre de 2023 ha sido revelado, mostrando los álbumes más vendidos en Estados Unidos durante ese período. Esta lista es una referencia importante para la industria musical, ya que refleja el éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

En el primer lugar de este ranking se encuentra ‘Guts’ de Olivia Rodrigo, seguido por ‘Tension’ de Kylie Minogue en el segundo lugar. En el tercer puesto se encuentra ‘Layover (EP)’ de V, mientras que ‘Confessions Of The Fallen’ de Staind ocupa el cuarto lugar. El quinto lugar es para ‘Dual’ de The Rose, y en el sexto lugar se encuentra ‘The Brave 2’ de Tom MacDonald & Adam Calhoun.

En el séptimo lugar se encuentra ‘Chaos Horrific’ de Cannibal Corpse, seguido por ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ de Taylor Swift en el octavo lugar. En el noveno lugar se encuentra otro álbum de Taylor Swift, ‘Midnights’, mientras que en el décimo lugar se encuentra ‘2nd EP ‘Get Up” de NewJeans.

El resto del ranking incluye ‘The Land Is Inhospitable And So Are We’ de Mitski en el puesto 11, seguido por ‘Lover’ de Taylor Swift en el puesto 12. En el puesto 13 se encuentra ‘Scarlet’ de Doja Cat, mientras que en el puesto 14 se encuentra ‘Barbie: The Album’ de la banda sonora. En el puesto 15 se encuentra ‘Folklore’ de Taylor Swift, seguido por ‘Rain Dogs’ de Tom Waits en el puesto 16.

En el puesto 17 se encuentra ‘Another Life’ de Big Time Rush, seguido por ‘5-Star: The 3rd Album’ de Stray Kids en el puesto 18. En el puesto 19 se encuentra ‘Tim’ de The Replacements, y finalmente en el puesto 20 se encuentra ‘Last Splash’ de The Breeders.

El ranking Top Album Sales de Billboard es una lista semanal que muestra los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Esta clasificación se basa en las ventas físicas y digitales de los álbumes, así como en el número de reproducciones en streaming. Es una referencia importante para la industria musical, ya que muestra el éxito comercial de los artistas y sus producciones discográficas.

Este ranking refleja las preferencias del público y puede influir en la promoción y el reconocimiento de los artistas. Además, puede ser utilizado como una herramienta para medir el impacto de las estrategias de marketing y promoción de los sellos discográficos. En resumen, el ranking Top Album Sales de Billboard es una fuente clave de información para la industria musical y una forma de reconocer el éxito comercial de los artistas.