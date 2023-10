El ranking Hot 100 de Billboard correspondiente a la semana del 1 de octubre de 2023 ha sido publicado, y trae consigo una serie de sorpresas y éxitos musicales. A continuación, te presentamos la lista completa de las 20 canciones más populares en Estados Unidos en este momento:

1. ‘Paint The Town Red’ de Doja Cat

2. ‘Snooze’ de SZA

3. ‘Fast Car’ de Luke Combs

4. ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift

5. ‘I Remember Everything’ de Zach Bryan con la colaboración de Kacey Musgraves

6. ‘Last Night’ de Morgan Wallen

7. ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo

8. ‘Fukumean’ de Gunna

9. ‘Calm Down’ de Rema y Selena Gomez

10. ‘Dance The Night’ de Dua Lipa

11. ‘Barbie World’ de Nicki Minaj e Ice Spice con Aqua

12. ‘Slime You Out’ de Drake con la colaboración de SZA

13. ‘Religiously’ de Bailey Zimmerman

14. ‘Sarah’s Place’ de Zach Bryan con la colaboración de Noah Kahan

15. ‘Flowers’ de Miley Cyrus

16. ‘Bad Idea Right?’ de Olivia Rodrigo

17. ‘Thinkin’ Bout Me’ de Morgan Wallen

18. ‘Agora Hills’ de Doja Cat

19. ‘All My Life’ de Lil Durk con la colaboración de J. Cole

20. ‘Need A Favor’ de Jelly Roll

El ranking Hot 100 de Billboard es una lista semanal que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos en función de su rendimiento en ventas, transmisiones en línea y reproducciones en la radio. Es considerado uno de los rankings más influyentes y prestigiosos de la industria musical a nivel mundial.

La relevancia de este ranking radica en que refleja las tendencias y preferencias musicales del público en un determinado momento. Además, el hecho de aparecer en el Hot 100 de Billboard puede tener un impacto significativo en la carrera de un artista, ya que puede aumentar su visibilidad, atraer nuevos seguidores y abrir puertas a oportunidades profesionales.

En resumen, el ranking Hot 100 de Billboard es una herramienta fundamental para medir el éxito y la popularidad de las canciones en Estados Unidos. Cada semana, millones de personas esperan con ansias la publicación de esta lista para descubrir cuáles son los temas más destacados del momento y disfrutar de la música que está marcando tendencia en la industria.