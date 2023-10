El último ranking de libros Bestsellers de ficción del New York Times, correspondiente al miércoles 5 de octubre de 2023, nos trae una selección de obras literarias que han capturado la atención de los lectores en todo el mundo. A continuación, presentamos los títulos más destacados de esta semana y su posición en el ranking.

En primer lugar, encontramos “THE RUNNING GRAVE” del autor Robert Galbraith, publicado por la editorial Mulholland. Esta obra es el séptimo libro de la serie Cormoran Strike, en la cual el socio comercial de Strike, Robin Ellacott, se adentra en una secta para rescatar a alguien que se ha unido a ella. Esta semana, el libro debuta en el ranking en la posición número 1.

En segundo lugar, tenemos “THE ARMOR OF LIGHT” de Ken Follett, publicado por Viking. Esta es la quinta entrega de la serie Kingsbridge, y nos sumerge en un período de cambio y agitación en la sociedad a finales del siglo XVIII. Al igual que “THE RUNNING GRAVE”, este libro también debuta en el ranking en la posición número 2.

En tercer lugar, encontramos “FOURTH WING” de Rebecca Yarros, publicado por Red Tower. Esta obra nos presenta a Violet Sorrengail, quien es instada por la general comandante, que también es su madre, a convertirse en candidata para los jinetes de dragones de élite. “FOURTH WING” ha estado en el ranking durante 22 semanas y esta semana se mantiene en la posición número 3.

En cuarto lugar, tenemos “12 MONTHS TO LIVE” de James Patterson y Mike Lupica, publicado por Little, Brown. Este libro nos presenta a un abogado defensor criminal que recibe un diagnóstico terminal y podría estar en peligro de ser asesinado. Al igual que los dos primeros títulos mencionados, “12 MONTHS TO LIVE” debuta en el ranking esta semana en la posición número 4.

Por último, encontramos “HOUSE OF SKY AND BREATH” de Sarah J. Maas, publicado por Bloomsbury. Esta es la segunda entrega de la serie Crescent City, en la cual Bryce Quinlan y Hunt Athalar deben decidir si luchar o permanecer en silencio. Este libro lleva 4 semanas en el ranking y esta semana se encuentra en la posición número 5.

El ranking Bestsellers del New York Times es una lista semanal que clasifica los libros más vendidos en la categoría de ficción. Esta clasificación se basa en las ventas de libros en librerías, tiendas en línea y otros puntos de venta en todo Estados Unidos. El ranking es considerado una referencia importante en la industria editorial, ya que refleja las preferencias y tendencias de los lectores.

Cada semana, el ranking Bestsellers del New York Times nos brinda una visión actualizada de los libros más populares y exitosos del momento. Es una herramienta útil tanto para los lectores que buscan nuevas lecturas como para los autores y editores que desean conocer el impacto y la recepción de sus obras en el mercado.