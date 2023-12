Hoy, 2 de diciembre de 2023, se disputarán varios partidos en la Premier League, si no hay cambios de última hora. A continuación, te presentamos los encuentros programados para este día:

– Arsenal vs Wolves: Este partido está programado para comenzar a las 12:00 horas.

– Brentford vs Luton: El inicio de este encuentro está previsto también para las 12:00 horas.

– Burnley vs Sheffield United: El partido entre Burnley y Sheffield United dará inicio a las 12:00 horas.

– Nottingham Forest vs Everton: A las 14:30 horas, Nottingham Forest se enfrentará a Everton.

– Newcastle United vs Manchester United: Este emocionante encuentro está programado para las 17:00 horas.

Es importante destacar que los partidos futuros aquí mencionados están sujetos a posibles reprogramaciones de último minuto. Por lo tanto, te sugerimos estar atento a las noticias del fútbol internacional para obtener información actualizada sobre los horarios y posibles cambios en la programación.

¡No te pierdas la emoción de la Premier League y mantente al tanto de todos los partidos y resultados!