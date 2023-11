Amazon Prime Video se prepara para lanzar una emocionante lista de estrenos en los próximos días. Entre ellos, destaca “El club de las peleadoras“, este 21 de noviembre, se estrena una comedia protagonizada por Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz, Dagmara Dominczyk y Havana Rose Liu. La película sigue la historia de dos estudiantes de secundaria queer e impopulares que deciden crear un club de lucha para practicar sexo antes de graduarse. Dirigida por Emma Seligman, esta película promete ser una divertida y refrescante propuesta para los amantes de la comedia.

Otro estreno destacado es la serie de TV “De viaje con los Derbez“, protagonizada por Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez y Mauricio Ochmann. La serie sigue las aventuras de la familia Derbez durante su viaje a Marruecos. Con un total de 9 episodios, esta serie ofrece una mirada íntima y divertida a la vida de esta famosa familia mexicana. Dirigida por Pablo Calasso, “De viaje con los Derbez” promete ser un éxito entre los fanáticos de la comedia y los reality shows. El estreno de esta serie está programado para el 24 de noviembre.

Por último, pero no menos importante, tenemos “Elf Me“, una comedia protagonizada por Pasquale Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi, Giorgio Pasotti y Caterina Guzzanti. La película sigue la historia de Trip, un elfo poco convencional que trabaja como ayudante de Santa Claus. Sin embargo, en lugar de construir juguetes, Trip se dedica a construir armas extrañas. Su destino se cruza con el de Elia, un chico tímido perseguido por matones. Juntos, aprenderán el valor de la amistad y se ayudarán mutuamente en esta divertida y conmovedora historia. Dirigida por YouNuts, “Elf Me” promete ser una película llena de risas y emociones. El estreno de esta serie está programado también para el 24 de noviembre.

Estos son solo algunos de los emocionantes estrenos que Amazon Prime Video tiene preparados para sus suscriptores en los próximos días. Recuerda estar atento a las noticias del mundo del streaming y revisar la plataforma si estás suscrito, ya que no todos los títulos llegan a todos los países. ¡Prepárate para disfrutar de horas de entretenimiento con estas nuevas propuestas!