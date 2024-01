Según el pronóstico entregado por Meteored.cl, el día de hoy 4 de enero de 2024, la región de los Lagos se verá afectada por cielos nubosos en la mayoría de sus comunas. En Puerto Montt, se espera un día con cielos nubosos, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C. La humedad alcanzará el 80% y no se registrarán precipitaciones, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de 11km/h, con ráfagas de hasta 27km/h. Además, el índice UV alcanzará un nivel de 10. En Castro, también se pronostican cielos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C. La humedad será del 76% y se registrarán 1.1mm de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad de 9km/h, con ráfagas de hasta 34km/h, y el índice UV alcanzará un nivel de 11.

En la comuna de Osorno, se espera un día con cielos nubosos, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 27 °C. La humedad será del 63% y no se registrarán precipitaciones. Los vientos soplarán a una velocidad de 22km/h, con ráfagas de hasta 42km/h, y el índice UV alcanzará un nivel de 11. Por su parte, en Chaitén se pronostican cielos nubosos, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. La humedad alcanzará el 75% y no se registrarán precipitaciones. Los vientos soplarán a una velocidad de 15km/h, con ráfagas de hasta 40km/h, y el índice UV alcanzará un nivel de 10. Finalmente, en Ancud se espera un día con cielos nubosos, con una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C. La humedad será del 91% y no se registrarán precipitaciones. Los vientos soplarán a una velocidad de 20km/h, con ráfagas de hasta 32km/h, y el índice UV alcanzará un nivel de 8.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a la población mantenerse abrigados y protegidos, especialmente en las comunas donde se esperan temperaturas más bajas como Puerto Montt y Chaitén. Además, es importante llevar paraguas o impermeables en caso de lluvias débiles, como en Castro. Para aquellos que realicen actividades al aire libre, se sugiere tomar precauciones ante las ráfagas de viento, que podrían ser más intensas en Osorno y Chaitén. Asimismo, es fundamental protegerse del sol y utilizar protector solar debido al alto índice UV que se espera en todas las comunas.

En conclusión, el día de hoy se espera un clima caracterizado por cielos nubosos en la región de los Lagos. Cada comuna presenta algunas variaciones en las temperaturas y la posibilidad de lluvias débiles, por lo que es importante tomar las medidas adecuadas para enfrentar estas condiciones climáticas. Mantenerse abrigados, protegidos y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre serán clave para disfrutar de este día en la región.