De acuerdo al pronóstico entregado por www.meteored.cl, el día de hoy, 18 de diciembre de 2023, la región de Valparaíso se verá beneficiada con un clima en su mayoría despejado y agradable. Las diferentes comunas de la región presentarán condiciones muy similares, por lo que podemos esperar una jornada bastante estable en términos climáticos.

Comenzando por la comuna de Valparaíso, se espera que los cielos estén mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C como mínima y los 20 °C como máxima, lo que nos indica que no será ni muy frío ni muy caluroso. La humedad se mantendrá en un 68%, la cual es relativamente moderada. No se esperan precipitaciones, por lo que no habrá presencia de lluvia. Los vientos soplarán a una velocidad de 32km/h, con ráfagas de hasta 57km/h. Además, el índice UV se mantendrá en 12, lo que significa que es un índice considerado extremo, por lo que se recomienda tomar precauciones al exponerse al sol.

Por otro lado, en la comuna de Viña del Mar también se esperan cielos despejados y un clima bastante similar al de Valparaíso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 9 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 23 °C. La humedad será de un 61%, lo que indica una jornada relativamente seca. Los vientos soplarán a una velocidad de 30km/h, con ráfagas de hasta 55km/h. Al igual que en Valparaíso, el índice UV se mantendrá en 12.

En Quilpué, el pronóstico también indica cielos despejados. Las temperaturas mínimas serán de 10 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 27 °C. La humedad estará en un 52%, lo que indica una jornada seca. Los vientos serán más suaves, con una velocidad de 23km/h y ráfagas de hasta 47km/h. El índice UV se mantendrá en 12.

En La Ligua, Quillota, San antonio, San Felipe, Los Andes e Isla de Pascua, también se espera un día soleado y con cielos despejados. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 10 °C y 17 °C, mientras que las máximas variarán entre 20 °C y 31 °C. Las condiciones de humedad serán relativamente moderadas, con valores que van desde el 36% hasta el 78%. No se esperan precipitaciones en ninguna de estas comunas. Los vientos y ráfagas estarán presentes en diferentes intensidades, con valores que van desde los 14km/h hasta los 43km/h. El índice UV se mantendrá en 12 y 13, lo que nos indica que es importante protegerse adecuadamente del sol.

En resumen, hoy la región de Valparaíso disfrutará de un clima mayoritariamente despejado, con temperaturas agradables y condiciones secas. Se recomienda aprovechar el día para disfrutar al aire libre, pero siempre tomando las precauciones necesarias para cuidar nuestra salud y protegernos del sol.