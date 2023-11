Mañana, 27 de noviembre de 2023, el clima en la región Metropolitana de Santiago estará marcado por intervalos nubosos en varias comunas. Según el pronóstico entregado por el sitio web de Meteored.cl, se espera que Santiago, Maipú, Puente Alto, San Bernardo y Colina experimenten este tipo de clima. En estas zonas, la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C. La humedad se mantendrá en torno al 70% y no se espera lluvia, con vientos que oscilarán entre los 18 y 22 km/h y ráfagas de hasta 46 km/h. Además, el índice UV se mantendrá en 12, lo que indica una exposición solar muy alta.

Por otro lado, Quilicura y San José de Maipo tendrán cielos nubosos durante la jornada. En Quilicura, la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C. La humedad se situará en torno al 69%, sin presencia de lluvia. Los vientos serán de 19 km/h y las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h. En San José de Maipo, se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 25 °C, con una humedad del 64%. Se pronostican lluvias débiles de 1 mm, vientos de 9 km/h y ráfagas de hasta 37 km/h. Ambas comunas tendrán un índice UV de 12, por lo que se recomienda tomar precauciones y protegerse adecuadamente contra la exposición solar.

En cuanto a Melipilla, Paine y Talagante, se espera que el cielo esté mayormente nuboso. Melipilla tendrá una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C, con una humedad del 78%. No se pronostica lluvia, pero los vientos serán de 18 km/h y las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h. En Paine, la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 26 °C, con una humedad del 76%. No se espera lluvia, y los vientos serán de 14 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Por último, Talagante tendrá una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, con una humedad del 76%. No se pronostica lluvia, pero los vientos serán de 21 km/h y las ráfagas podrían llegar a los 45 km/h. En estas comunas, el índice UV será de 9 y 11 respectivamente.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para protegerse del sol, como utilizar protector solar, ropa adecuada y gafas de sol. Además, es importante mantenerse hidratado y tratar de evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día. Es fundamental cuidar la salud y prevenir posibles golpes de calor o quemaduras solares. Mantengámonos informados y sigamos las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de manera segura de esta jornada.