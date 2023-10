Según el pronóstico entregado por el sitio web meteored.cl, el día de hoy, 26 de octubre de 2023, se espera que la comuna de Chillán presente cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C como mínima y los 22 °C como máxima, lo que indica que será una jornada agradable y con una amplitud térmica considerable. La humedad se mantendrá en un 62%, lo que significa que no se espera una sensación de bochorno. Además, no se pronostican lluvias, por lo que no habrá precipitaciones. Sin embargo, es importante destacar que los vientos alcanzarán una velocidad de 18km/h, con ráfagas de hasta 34km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Asimismo, el índice UV se mantendrá en 7, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para protegerse de la radiación solar.

En la comuna de Quirihue también se esperan cielos despejados para hoy. Las temperaturas serán ligeramente más bajas que en Chillán, con una mínima de 7 °C y una máxima de 19 °C. La humedad será del 76%, lo que indica un ambiente más húmedo en comparación a otras comunas. No se esperan lluvias y los vientos alcanzarán una velocidad de 16km/h, con ráfagas de hasta 36km/h. El índice UV se mantendrá en 7, por lo que se recomienda protegerse adecuadamente de la radiación solar.

Por otro lado, en la comuna de Bulnes se esperan intervalos nubosos durante el día de hoy. Las temperaturas serán similares a las de Chillán, con una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C. La humedad se mantendrá en un 61%, lo que indica un ambiente relativamente seco. No se pronostican lluvias, pero los vientos alcanzarán una velocidad de 21km/h, con ráfagas de hasta 42km/h. El índice UV se mantendrá en 7, por lo que se recomienda protegerse del sol y evitar la exposición prolongada.

En la comuna de San Carlos también se esperan intervalos nubosos durante el día de hoy. Las temperaturas serán similares a las de Bulnes, con una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C. La humedad será del 65% y no se pronostican lluvias. Los vientos alcanzarán una velocidad de 16km/h, con ráfagas de hasta 34km/h. El índice UV se mantendrá en 7, por lo que se recomienda protegerse adecuadamente del sol.

Finalmente, en Cobquecura se espera cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas serán más bajas que en las comunas anteriores, con una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C. La humedad será del 87%, lo que indica un ambiente más húmedo. No se pronostican lluvias, pero los vientos alcanzarán una velocidad de 21km/h, con ráfagas de hasta 34km/h. El índice UV se mantendrá en 7, por lo que se recomienda protegerse del sol y evitar la exposición prolongada.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda vestir ropa cómoda y liviana, utilizar protector solar, llevar consigo una botella de agua para mantenerse hidratado y protegerse adecuadamente del sol. Además, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad al realizar actividades al aire libre y estar atento a posibles cambios en el pronóstico del tiempo.