El día 30 de septiembre de 2023 tendremos un clima variado en la Región de Aysén. Según los datos de www.meteored.cl, el pronóstico para la comuna de Coyhaique es de cielos nubosos, con temperatura mínima de -1 °C y máxima de 16 °C, humedad de 73%, sin lluvia, vientos de 12km/h y ráfagas de hasta 45km/h, con un índice UV de 5.

En la comuna de Puerto Aysén, el pronóstico indica cielos nubosos con lluvias débiles, con temperatura mínima de -3 °C y máxima de 16 °C, una humedad del 75%, lluvia de 0.7mm, vientos de 12km/h y ráfagas de 45km/h, con un índice UV de 5.

Para la comuna de Cochrane, veremos cielos nubosos con lluvias débiles, temperatura mínima de -1 °C y máxima de 14 °C, humedad del 70%, lluvia de 1.7mm, vientos de 7km/h y ráfagas de 37km/h, y un índice UV de 4.

En la comuna de Chile Chico prevé intervalos nubosos, con temperatura mínima de 5 °C y máxima de 15 °C, humedad del 58%, sin lluvia, vientos de 17km/h y ráfagas de 34km/h, e índice UV de 5. De igual modo, para la comuna de Puerto Cisnes, se esperan cielos nubosos, con temperatura mínima de -1 °C y máxima de 16 °C, humedad del 76%, sin lluvia, vientos de 10km/h y ráfagas de 37km/h, y un índice UV de 5.

El día de hoy es un buen momento para aprovechar la brisa fresca, el sol y la temperatura agradable. Por ello se recomienda abrigarse adecuadamente y evitar quedarse mucho tiempo al sol para no sufrir de golpes de calor. Si bien los vientos serán moderados, hay que tomar precauciones para no ser sorprendido por ráfagas repentinas. Asimismo, no olvides usar bloqueador solar para proteger tu piel de los rayos UV.