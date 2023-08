De acuerdo a los datos de www.meteored.cl para el 30 de Agosto de 2023, en la región de la sexta comuna de Chile, se pronostica un clima predominantemente nublado con lluvias débiles a moderadas.

En la comuna de Chillán se espera que el día esté cubierto con algunas nubes, y que se presenten lluvias moderadas. La temperatura mínima será de 6 °C y la temperatura máxima de 15 °C. La humedad será de un 77% y las precipitaciones alcanzarán los 7,2mm. Los vientos soplarán con una velocidad de 23 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 40 km/h, y el Índice UV se mantendrá en 3.

En Quirihue se prevén cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima estará en 4 °C y la máxima en 14 °C. La humedad alcanzará el 82%, y las precipitaciones serán de 3.3mm. Los vientos soplarán con una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 48 km/h. El Índice UV se mantiene en un 3.

En la comuna de Bulnes, se esperan cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 15 °C. La humedad alcanzará un 77%, y las precipitaciones serán de 3.3mm. Los vientos soplarán con una velocidad de 21 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Además, el Índice UV se mantendrá en un 3.

San Carlos verá cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 14 °C. La humedad alcanzará un 76%, y las precipitaciones registrarán 5mm. Los vientos soplarán con una velocidad de 23 km/h, con ráfagas de hasta 39 km/h. El Índice UV estará en 3.

Por último, en la comuna de Cobquecura el día exhibirá cielos nubosos con lluvias moderadas. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima de 13 °C. La humedad alcanzará un 83%, y los líquidos caídos alcanzarán los 6.4mm. Los vientos soplarán con una velocidad de 28 km/h, con ráfagas de hasta 49 km/h. El Índice UV estará en 4.

Debido a la presencia de lluvia y bajas temperaturas, es recomendable estar atento y precavido para evitar situaciones de riesgo. Lleva siempre contigo un paraguas, chaqueta y botas de agua, para prevenir enfermedades relacionadas al clima, como gripes, catarros, etc. No te olvides de tu bloqueador solar, para cuidar tu piel, y aprovecha el día para realizar actividades que no requieran de estar al aire libre.