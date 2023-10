En el día de hoy, 3 de octubre de 2023, según los datos de www.meteored.cl, tendremos un clima variado en las 3 mayores ciudades de Guatemala. En Ciudad de Guatemala, el pronóstico es de cielos nubosos con chubascos tormentosos, con una temperatura mínima de 15 °C y una temperatura máxima de 26 °C. La humedad será de 85%, con 9.3mm de lluvia, 13km/h de vientos y una ráfaga de 31km/h. El índice UV será de 10. En Cobán se prevén cielos nubosos con lluvias moderadas, con una temperatura mínima de 15 °C y una temperatura máxima de 24 °C. La humedad será de 92%, con 6.9mm de lluvia, 8km/h de vientos y una ráfaga de 26km/h. El índice UV será de 11. Por último, en Quetzaltenango se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas, con una temperatura mínima de 11 °C y una temperatura máxima de 19 °C. La humedad será de 88%, con 11mm de lluvia, 8km/h de vientos y una ráfaga de 28km/h. El índice UV será de 11.

Este tipo de clima es muy cambiante, por lo que es importante que te mantengas informado del pronóstico para no arriesgar tu salud y la de los tuyos. En situaciones de lluvia y tormentas, es aconsejable usar prendas impermeables y no salir al exterior, y en condiciones de alta temperatura procure no excederse con la actividad física, mantener la ingesta de líquidos, usar sombreros, gorros o gafas de sol para protegerse del sol y refrescarse con baños de agua templada.