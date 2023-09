El día 1 de octubre de 2023, la ciudad de San Juan tendrá un clima nuboso con chubascos débiles. Esto según la información climática proporcionada por www.meteored.cl. Durante la jornada, la temperatura mínima será de 25 °C y la temperatura máxima alcanzará los 30 °C. La humedad y el nivel de viento será de 83% y 21 km/h respectivamente. Además de esto, se esperan ráfagas de 33 km/h y un índice UV de 9. Las lluvias serán de 5.6 mm.

En Bayamón la situación climática será similar, con un pronóstico de cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima será de 24 °C y la temperatura máxima alcanzará los 31 °C. El nivel de humedad será de 85% y el de viento de 17 km/h. Además de esto, se esperan ráfagas de 36 km/h y un índice UV de 9. Las lluvias serán de 4.8 mm.

En Carolina también se esperan cielos nubosos con lluvias débiles. La temperatura mínima prevista es de 24 °C y la temperatura máxima alcanzará los 31 °C, con un nivel de humedad de 84% y el de viento de 17 km/h. Se prevén ráfagas de 37 km/h y un índice UV de 9. Las lluvias serán de 4.5 mm.

En Ponce, el pronóstico cambiará un poco, esperándose cielos nubosos con chubascos tormentosos. La temperatura mínima será de 26 °C y la temperatura máxima alcanzará los 32 °C. La humedad y el nivel de viento será de 82% y 10 km/h respectivamente. Además de esto, se esperan ráfagas de 25 km/h y un índice UV de 9. Las lluvias serán de 3.4 mm.

Finalmente, en Caguas se prevén cielos nubosos con chubascos tormentosos. La temperatura mínima será de 24 °C y la temperatura máxima alcanzará los 32 °C. El nivel de humedad será de 87% y el de viento de 13 km/h. Además de esto, se esperan ráfagas de 32 km/h y un índice UV de 9. Las lluvias serán de 5.6 mm.

No importa en qué ciudad de Puerto Rico te encuentres el día 1 de octubre, siempre es bueno estar preparado para los cambios en el clima. Lleva contigo un paraguas o una chaqueta liviana para enfrentar los chubascos, y no olvides usar protección solar. Si el índice UV es alto, evita salir entre las 11 am y las 3 pm.