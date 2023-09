Con base en las previsiones de www.meteored.cl para el día 16 de septiembre de 2023, se pronostican cielos nubosos para las principales ciudades de Ecuador.

En Quito, la capital del país, se esperan temperaturas mínimas de 8 °C y máximas de 22 °C, con una humedad de 55% y un viento con velocidades de 15 km/h, pudiendo llegar a rachas de 41 km/h. El índice UV es de 14, y no se esperan precipitaciones. Es recomendable usar ropa de abrigo para la temperatura que se espera.

En Guayaquil, segunda ciudad en importancia, se pronostican temperaturas mínimas de 22 °C y máximas de 31 °C. Se espera una humedad del 69%, vientos de 15 km/h con rachas de 28 km/h, y un índice UV de 10. No habrá precipitaciones durante el día. Se sugiere usar ropa ligera para afrontar el calor.

En la ciudad de Cuenca se esperan 8 °C como temperatura mínima y 21 °C como máxima. La humedad será de 62%, con vientos de 19 km/h que pueden llegar a 46 km/h, y un índice UV de 13. Al igual que en las demás ciudades, no se esperan precipitaciones. Se recomienda usar ropa intermedia, no demasiado para que no se sienta mucho el frío y no demasiado liviana para que no se sienta el calor.

En la ciudad de Santo Domingo se espera un clima nuboso con posibles lluvias débiles. Las temperaturas mínimas y máximas serán de 20 °C y 27 °C respectivamente, con una humedad del 86%, vientos de 12 km/h que pueden alcanzar los 29 km/h, y un índice UV de 10. Se espera precipitación de 1.2mm. Se recomienda usar ropa ligera, y vigilancia para movimientos bajo la lluvia.

Por último, en la ciudad de Machala se pronostica un clima nuboso con lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C como baja y 27 °C como alta máxima, con una humedad del 82%, vientos de 15 km/h que pueden alcanzar los 31 km/h, y un índice UV de 9. Se esperan precipitaciones de 0.1mm. Se recomienda usar ropa ligera, y tener cuidado cuando salga el sol.

En general, el clima para las principales ciudades de Ecuador el día 16 de septiembre de 2023 será nuboso. Se sugiere usar ropa adecuada de acuerdo a la temperatura prevista, y tener cuidado si hay lluvias débiles.