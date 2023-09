Según indica el portal www.meteored.cl el 10 de septiembre de 2023 tendremos un clima particular para cada una de las mayores ciudades de Puerto Rico.

En San Juan se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 26°C, máxima de 31°C, humedad de 83%, 1.9mm de lluvia, vientos de 11km/h y ráfagas de 22km/h, con un índice UV de 10. Esta climatología nos indica que es un día con algunos chubascos pero sin lluvias muy fuertes, además de una temperatura agradable en la tarde. Se recomienda usar ropa cómoda para afrontar el clima, pero sin descuidar la protección solar.

En Bayamón se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 24°C, máxima de 33°C, humedad de 83%, 2.2mm de lluvia, vientos de 11km/h y ráfagas de 28km/h, con un índice UV de 10. Esta variación en el clima nos dice que será un día con algunos chubascos aislados en el transcurso del día, con temperaturas calurosas que no desmejoran la calidad de la jornada. Se recomienda tomar las precauciones necesarias para enfrentar la lluvia en caso de que se presente, y usar ropa cómoda a la hora de salir.

En Carolina se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 25°C, máxima de 32°C, humedad de 84%, 3mm de lluvia, vientos de 11km/h y ráfagas de 29km/h, con un índice UV de 10. Se trata de un clima que no presenta temperaturas extremas, con precipitaciones que se presentan en forma de chubascos aislados durante el día. Se recomienda tomar las medidas apropiadas para no ser sorprendido por la lluvia y usar una vestimenta cómoda para el clima.

En Ponce se esperan intervalos nubosos con chubascos tormentosos, con una temperatura mínima de 25°C, máxima de 31°C, humedad de 83%, 3.2mm de lluvia, vientos de 8km/h y ráfagas de 22km/h, con un índice UV de 9. Esta climatología nos indica que seremos testigos de un día con lluvias más estruendosas que en el resto de las ciudades, acompañando a una temperatura que no gana mucha altura durante el día. Se recomienda usar prendas de abrigo y no descuidar la protección solar.

Finalmente en Caguas se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 24°C, máxima de 33°C, humedad de 85%, 3.4mm de lluvia, vientos de 8km/h y ráfagas de 26km/h, con un índice UV de 9. Esta condición climática nos dice que será un día con algunas lluvias pero no tanto como para afectar el disfrute del día. Se recomienda usar ropa cómoda que no sea muy delgada, y no descuidar la protección solar durante el día.

En conclusión, el clima para el 10 de septiembre de 2023 es diferente en cada una de las ciudades, por lo que se recomienda estar atento a los cambios en el clima durante el día para saber que acciones tomar.