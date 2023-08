Reporte meteorológico para el día 31 de agosto de 2023. De acuerdo a la información entregada por www.meteored.cl para las principales ciudades de Perú, el clima en la ciudad de Lima será de cielos nubosos, con temperaturas mínimas de 16°C y máximas de 21°C, humedad del 82% y no se esperan precipitaciones. Los vientos soplarán a una velocidad de 21 km/h con ráfagas de hasta 33 km/h. El índice UV para el día será de 9.

En la ciudad de Arequipa se esperan cielos despejados, con temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 26°C. La humedad relativa será del 23%, sin lluvias. Los vientos se moverán a una velocidad de 18 km/h con ráfagas de hasta 41 km/h, y el índice UV será de 12.

El clima en Cusco presentará intervalos nubosos con lluvias débiles, con temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 21°C. La humedad relativa será del 64%, con precipitaciones de 0.7mm. Los vientos soplarán a una velocidad de 14 km/h con ráfagas de hasta 41 km/h. El índice UV para el día será de 14.

En Trujillo se esperan cielos nubosos con temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 24°C. La humedad relativa será del 77%, sin lluvias. Los vientos se moverán a una velocidad de 15 km/h con ráfagas de hasta 32 km/h, y el índice UV será de 9.

Por último, en la ciudad del Callao el clima será de cielos nubosos, con temperaturas mínimas de 17°C y máximas de 21°C. La humedad relativa será del 82%, sin lluvias. Los vientos soplarán a una velocidad de 24 km/h con ráfagas de hasta 34 km/h. El índice UV para el día será de 9.

Debido a la variedad en la cantidad de nubosidad y temperaturas, es importante que lleve ropa adecuada para evitar enfermarse. Además, tome las precauciones necesarias para no quemarse con el sol al salir a la calle: use sombreros, protectores solares, gafas de sol, etc.