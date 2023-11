En la jornada de LaLiga española que se disputó el pasado 4 de noviembre, se llevaron a cabo varios encuentros que dejaron emociones y resultados interesantes. A continuación, te presentamos un resumen de los partidos disputados y los próximos encuentros programados.

El primer partido del día enfrentó a CA Osasuna contra Girona. El encuentro se llevó a cabo a las 10:00 horas y finalizó con una victoria para el equipo visitante. Girona se impuso con un marcador de 4 a 2 sobre CA Osasuna.

Posteriormente, Real Betis recibió a Mallorca en su estadio. El partido comenzó a las 12:16 horas y finalizó con una victoria para el equipo local. Real Betis ganó el encuentro con un marcador de 2 a 0 sobre Mallorca.

El tercer partido de la jornada fue entre Celta Vigo y Sevilla. El encuentro se llevó a cabo a las 14:30 horas y finalizó con un empate. Ambos equipos lograron anotar un gol, dejando el marcador final en 1 a 1.

Por último, Real Sociedad se enfrentó a Barcelona. El partido comenzó a las 17:02:02 horas y finalizó con una victoria para el equipo visitante. Barcelona se impuso con un marcador de 1 a 0 sobre Real Sociedad.

En cuanto a los próximos partidos, se encuentran programados los siguientes encuentros:

– Alavés vs Almería, que se llevará a cabo el 5 de noviembre a las 10:00:00 horas.

– Valencia vs Granada CF, que se disputará el 5 de noviembre a las 12:15:00 horas.

– Villarreal vs Athletic Bilbao, que se jugará el 5 de noviembre a las 14:30:00 horas.

– Real Madrid vs Rayo Vallecano, que se llevará a cabo el 5 de noviembre a las 17:00:00 horas.

– Getafe vs Cádiz CF, que se disputará el 6 de noviembre a las 17:00:00 horas.

Es importante tener en cuenta que los partidos futuros aquí detallados están sujetos a reprogramaciones de último minuto, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones.