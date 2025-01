¿Quién es Daniel Merino? El joven de 34 años que escaló a Director Ejecutivo del Festival de Viña

El título de Director Ejecutivo del Festival de Viña actualmente recae en un joven de tan solo 34 años. Se trata de Daniel Merino, quien partió siendo Comunity Manager de una productora recién fundada y escaló hasta dirigir el festival televisado más importante de Latinoamérica.

Pero, ¿cómo logró esto a tan temprana edad? Le gusta aprender. De hecho, su camino para llegar a esta posición partió cuando recién salió del colegio, se mudó a Santiago y, todavía sin decidir que estudiar, empezó a experimentar con las redes sociales.

En un artículo de The Clinic, Merino contó cómo partió su camino al éxito y cómo se siente hoy asumiendo la responsabilidad del certamen musical.

Los primeros pasos de Daniel Merino

Según contó Daniel, su primer acercamiento con el mundo de los espectáculos fue cuando, junto a sus amigos, creó una revista digital a la que llamaron “Teen”, donde se hizo cargo de las redes sociales.

Con este primer rol fue a cubrir a los Black Eyes Peas en Chile 2010, que fue uno de los primeros conciertos producidos por Bizarro, la productora que hoy organiza el festival.

Allí conoció a Alfredo Alonso, fundador de Bizarro, quien le dio la oportunidad de trabajar las redes sociales de la productora. Así comenzó todo.

“Pasó por community manager, tuvo que poner sillas en los estadios, trabajó en producción, trabajó en marketing. Fue como metiéndose en todas partes y en todas partes que entraba quería aprender, quería saber. Aparte que es una persona que ama el mundo de los espectáculos”, comentó Alonso en conversación con el medio citado.

“Le dije que si quería progresar en este rubro tenía que aprender inglés y aprendió a hablar inglés. Es una persona que no deja de aprender nunca. Después aprendió finanzas, aprendió producción. Ese tipo de personas uno las encuentra muy poco”, añadió.

De Comunity Manager a Director Ejecutivo

Daniel escaló en la productora al mismo tiempo que esta se abría paso en la industria musical, hasta que en 2018 Bizarro pasó a ser la encargada de la contratación de todos los artistas que se presentan en Viña.

Un año después, en 2019, se convirtió en la productora a cargo de todo el evento. Para ese entonces, Merino ya era productor de artistas, de allí pasó a productor general y luego a productor ejecutivo.

Finalmente, este año, pasó a ser Director Ejecutivo con la misma Bizarro, que ahora producirá el festival para Mega. “Cada cosa que tuve que pasar en el Festival, buena o mala, me sirvió para poder hoy día asumir un cargo como este que tiene tanta responsabilidad”, expresó el joven.

“Porque imagínate, yo no soy de Mega, no soy de la tele, mi carrera no partió de la televisión. Sin embargo, he tenido que aprender muchas cosas de la televisión y hoy día Mega, dentro de la generosidad de los ejecutivos y la confianza que tuvieron por mi currículum, igual me hace ser responsable de la pantalla del canal. Y eso es gratificante, porque siento que confían mucho en mí, pero también es me llama a ocuparme aún más de esta nueva responsabilidad”, planteó.

Todo eso, además, trabajando de cerca con los fans de los artistas. De hecho, Daniel es bastante conocido en redes sociales, donde sus seguidores le hacen preguntas y a través de estas plataformas se reúne constantemente con el público.

“Hoy en día los fandoms están muy activos en redes sociales y ellos buscan interactuar con gente que les pueda ayudar a resolver sus problemas o crear sorpresas para los artistas que siguen. Y yo empecé a hablar con los fans, pero era algo muy pequeño, eran mil personas que me seguían y de esos hablaba con cinco o seis. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo y como que las personas empezaron a seguirme básicamente porque yo daba información de los conciertos”, contó.

En este sentido, explicó que “tú tienes que crear el negocio no colocando el negocio por sobre las personas, sino colocando las personas por sobre el negocio. Porque el negocio, para que sea exitoso, tiene que ser un derivado de hacer una buena gestión y eso es lo que yo busco”.

Incluso en 2024, Daniel Merino fue reconocido por la emblemática revista Billboard como uno de los 40 ejecutivos más influyentes de la industria musical.

Merino dice que se inspira en la filosofía de trabajo de Walt Disney: “Tiene que ver con hacer las cosas con excelencia, con pasión, que si las cosas las vamos a hacer, hay que hacerlas bien, que los detalles marcan la diferencia“, reflexionó.

“Y también porque ellos se preocuparon toda la vida de crear. Ellos no creaban juegos mecánicos o no creaban un parque, ellos creaban experiencias memorables para las personas. Hasta el día de hoy son referentes para mí”.