De Hannah Montana a la Doctora Polo: los memes que dejó confusión de María Becerra por "Los Ángeles"

El show de María Becerra en la última noche del Festival de Viña del Mar estuvo marcado por diferentes momentos icónicos. Por ejemplo, cuando la cantante interrumpió su performance para leer una carta en honor a los damnificados de los incendios, o cuando regaló poleras a los asistentes.

Sin embargo, hubo otro momento que llamó la atención de los televidentes. Resulta que una de las personas del público tenía un cartel donde se leía “Los Ángeles”, haciendo referencia a la ciudad de la región del Bío Bío. Sin embargo, la cantante argentina la confundió con la ciudad de California, en Estados Unidos.

De hecho en ese instante dijo: “¿Son de Los Angeles? ¿En serio? Thank You, thank you so much jajajaja”.

María becerra pensó que el cartel de Los Ángeles era de LOS ÁNGELES USA Y LES DECÍA GRACIAS EN INGLÉS JAJAJAJA. #Vina2024 LA AMO. 😭❤️‍🩹 pic.twitter.com/pj7190Zws4 — ✨🩵 (@ironpaperheart) March 2, 2024

Los usuarios de redes sociales no perdieron el tiempo, y a los pocos minutos tanto X (ex Twitter) como Instagram estaban llenos de memes aludiendo al divertido incidente. Puedes ver algunos a continuación:

Cuando María Becerra sepa que realmente es Los Ángeles chile 🇨🇱 #Vina2024 pic.twitter.com/p3WNR0rXKO — belén (@b3lu19) March 2, 2024

María Becerra: VIENEN DE LOS ANGELES? ME ESTÁS JODIENDO? SENKIU! El que la viene a ver de Los Angeles, Chile: pic.twitter.com/lpE6H9SskO — Maxi (@m4x111111111) March 2, 2024

los chilenos de los ángeles cuando maria becerra empezó hablar en inglés pic.twitter.com/HEIRIyVRO1 — lu🍊 (@lovingnaruto) March 2, 2024

#Viña2024 Cuando María Becerra empezó a hablar en inglés porque pensó que eran Los Ángeles de USA pic.twitter.com/YU7LMLfqUX — Pablo (@per_kine) March 2, 2024

Los Angeles Lakers después del saludo de María Becerra #Viña2024 pic.twitter.com/ZpipgSLPmS — Pavel Iain Burton (@BurtonPavel_) March 2, 2024

Maria Becerra: ERES DE LOS ANGELES, THANK YOU El weon mas piola de los ángeles : pic.twitter.com/SXEoobIQD9 — koku (@danikoku) March 2, 2024